Questi sono i segni più materialisti dello zodiaco

Materialismo come qualità contrapposta a spiritualità. Ma potrebbe anche intendersi come pragmatismo, ovvero come capacità di tenere i piedi per terra.

Non necessariamente un difetto, quindi. Ma, anzi, una tendenza a guardare le cose e la realtà con un tocco di sano realismo.

È chiaro che, talvolta, i segni di questa classifica esagerano con il loro pragmatismo.

Ed è per questo che una unione complementare è desiderabile, laddove, appunto, l’uno richiama l’altro sulla terra, l’altro aiuta l’uno a coltivare la propria spiritualità. Poi, di certo, ogni relazione trova il suo equilibrio.

Non è detto che ciò che funziona per l’astrologia poi funzioni nella vita reale. La classifica in oggetto vuole solo offrire uno spunto di riflessione.

1)Vergine

È il segno più materialista dello zodiaco, in assoluto. Nessuno, più della vergine, sa far meglio i conti e sa affrontare questioni materiali. Tutto nella testa del nativo vergine è calcolo, persino i rapporti d’amore. Se il segno si rende conto che una persona, ancorché bella dentro e fuori, non è in una buona posizione economica, in genere tronca il rapporto per ragioni di convenienza. Il senso degli affari guida il segno in qualsiasi scelta.

2)Toro

Il segno è indubbiamente materialista ancorché generoso. Mette il denaro in cima alle sue valutazioni. Non lo fa, tuttavia, per opportunismo, ma per il concetto di cura che nel toro è molto sviluppato. Ecco perché sta pure nella classifica dei segni idealisti. Perché è una persona con alti ideali ma avverte sempre la tensione di assicurare un futuro tranquillo ai suoi cari e alle persone della sua vita. Diventa molto nervoso se ha problemi di lavoro e di soldi proprio perché sa di non poter mettere al riparo la famiglia dagli imprevisti. Talvolta, però, dovrebbe sforzarsi di comprendere che la felicità non deriva solo dal denaro.

3)Capricorno

In questa classifica, la terra la fa da padrone e i suoi rappresentanti sono ai primi posti. Il capricorno è pragmatico e fa anch’egli frequenti valutazioni di tipo economico e materiale. È generoso, ma vuole avere il controllo di tutto, spese comprese. Sue e pure del resto della famiglia. Talvolta il suo tendere troppo alla terra – con i suoi schematismi e rigidità – lo fa entrare in collisione con segni che hanno, invece, una tendenza ad essere marcatamente più fantasiosi ed esuberanti.

4)Gemelli

È materialista nel senso che non ha alte passioni ideali, ma rimane ancorato a interessi e valutazioni puramente materiali, orientate al benessere fisico, alla stabilità, alla casa. Una casa che concepisce, ad esempio, come struttura, non come nido da vivere con il suo amore. Allo stesso modo i vestiti. Non rappresentano qualcosa, sono solo dei pezzi di stoffa da indossare. Così come l’auto, un mezzo per andare o, al massimo, da esibire con gli amici. Ideali pochi, praticità molta.

5)Bilancia

Segno che ha anch’esso obiettivi di tipo pratico: il benessere e la serenità della famiglia, anche dal punto di vista economico, l’equilibrio nel rapporto con i figli, il viaggio in agosto, la casa, l’outfit da indossare per andare in ufficio, la borsa nuova da sfoggiare nella cena con le amiche, il soprammobile firmato. Piccole grandi conquiste della vita. E non è detto che anche in quelle non ci sia un pizzico di poesia.