Inter e Genoa cercano una soluzione ad uno degli intrecci di calciomercato più complessi di questa sessione. Si tratta della “promessa” fatta dal club nerazzurro di riacquistare Pinamonti all’inizio di questa stagione, un impegno che il club di Zhang e Marotta non avrebbe potuto mantenere per ragioni di bilancio. Il controriscatto da 19 milioni di Euro di bonus pattuito all’inizio della stagione scorsa, quando il Grifone pagò il giocatore ben 15 milioni, non sembrava possibile. Oggi si lavora per sistemare la questione.

Calciomercato: vertice Inter – Genoa per Pinamonti, Ranocchia e Candreva

Una questione molto complicata per stessa ammissione del direttore sportivo del Genoa Faggiano. Non si esclude, a questo punto, che il Genoa non prenda più a titolo gratuito Andrea Ranocchia, e che il cartellino del difensore e quello di Antonio Candreva possano andare a controbilanciare l’investimento per Pinamonti. Si tratta di un equilibrismo di bilanci, ai quali però ormai si è abituati in questa sessione di calciomercato. Non ci meraviglieremmo di vedere il Genoa acquistare i due calciatori dell’Inter per una somma simile ai 19 milioni che i nerazzurri dovrebbero sborsare per Pinamonti. Magari si “salveranno” quei 4 milioni di Euro di guadagno che il Genoa avrebbe dovuto incassare come una sorta di premio di valorizzazione.

Maran si ritroverebbe così due uomini di grande esperienza in due ruoli in cui la squadra in effetti andrebbe rinforzata. Il Genoa dovrebbe fare poi i conti con gli ingaggi dei due giocatori, ma anche l’Inter: Raiola avrebbe chiesto per il suo assistito uno stipendio ancora superiore ai 3 milioni di euro pattuiti, già considerati tantissimi per un giovane sì di valore, ma che deve ancora dimostrare molto. Il summit di oggi pomeriggio tra dirigenza nerazzurra e il ds Faggiano dovrebbe sbrogliare la situazione almeno tra i club.