Consigli per il Fantacalcio – Ecco il punto sui centrocampisti delle neopromosse per l’asta

Ecco un focus sui centrocampisti delle squadre neopromosse, che si apprestano a disputare il prossimo campionato di Serie A. Nella maggior parte dei casi, eccezion fatta per pochi elementi, ci troviamo davanti a giocatori da prendere come ultimi slot per completare la rosa senza spendere tanto. Alcuni sono titolari certi, ma teniamo conto che, con il mercato aperto, le cose possono sempre cambiare.

Benevento

Il giocatore su cui puntare è Viola. Il numero dieci campano batterà tutti i calci piazzati e si gioca il ruolo di rigorista con Lapadula. Sarà sicuramente tra i giocatori delle neopromosse che avrà più rilanci, l’importante è ricordarsi che parliamo di una scommessa. Inoltre rientrerà verso metà ottobre per colpa di un infortunio. Un altro nome interessante è quello di Ionita, arrivato dal Cagliari per trovare continuità e regalare qualche bonus. Il terzo posto a centrocampo se lo giocano, per il momento, Hetemay e Dabo (appena arrivato dalla Fiorentina). Schiattarella e Kragl appena dietro nelle gerarchie, ma occhio al secondo che potrebbe anche giocare nei tre davanti.

Crotone

La cabina di regia è nelle mani di Cigarini, arrivato dopo l’esperienza al Cagliari dello scorso anno. E’ un giocatore affidabile, classico esempio di titolare low cost. Al suo fianco Benali che piace a tanti fantallenatori, ma attualmente infortunato (la prognosi non è ancora certa). Gli altri nomi non stuzzicano per nulla la fantasia, ci sono Crociata e Vulic, a giocarsi un posto, e Molina che dovrebbe giocare sulla fascia destra nel 3-5-2 di Giovanni Stroppa. Non è da escludere che possa arrivare qualcuno per rinforzare la linea mediana dei calabresi.

Spezia

Le gerarchie del centrocampo ligure sono ben definite, infatti i tre titolari sono Bartolomei, Ricci e Maggiore. I primi due sono da prendere nel caso si stiano cercando dei titolari low cost per completare il proprio centrocampo. Il prezzo di Ricci potrebbe alzarsi leggermente perché è il rigorista della squadra. La scommessa, sempre low cost, per la squadra di Italiano potrebbe essere rappresentata da Mastinu che dovrebbe giocare in posizione più avanzata e potrebbe portare qualche bonus a chi punterà su di lui.