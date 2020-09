Consigli per il Fantacalcio – Ecco il punto sui difensori delle neopromosse per l’asta

By

Anche tra le squadre neopromosse (Benevento, Crotone e Spezia) si possono nascondere giocatori interessanti in ottica Fantacalcio. Nelle leghe numerose (dalle dieci squadre in su) diventa obbligatorio dover puntare su qualche nome poco conosciuto, con la speranza d’indovinare una scommessa o di avere comunque una buona alternativa in rosa.

Facciamo un po’ il punto sui difensori delle neopromosse, su quali puntare e su quali no.

Benevento

Il primo nome su cui puntare è quello di Glik. Il centrale polacco ritorna in Italia dopo l’esperienza al Monaco e sarà titolare della difesa di Filippo Inzaghi. Su di lui ci sarà qualche rilancio, tutti si ricordano infatti i 7 gol segnati con la maglia del Torino qualche stagione fa. Al suo fianco Caldirola, buon titolare low cost per completare il proprio reparto. Terzino sinistro sarà Letizia, che può regalare qualche assist ai compagni, mentre a destra ballottaggio tra Maggio e Foulon (da prendere come scommessa). Barba, a oggi, è il primo cambio e può giocare sia centrale che terzino. Tutti gli altri sono da evitare.

Crotone

Nel Crotone sono davvero pochi i giocatori di cui si consiglia l’acquisto al Fantacalcio. Nella difesa titolare i due low cost sono Magallan (arrivato dall’Ajax) e Golemic. La terza maglia è contesa tra Marrone e Cuomo, ma non è da escludere che arrivi qualche rinforzo dal mercato per affrontare la Serie A. Tutti gli altri sono da evitare, tranne Rispoli che potrebbe meritare una chance in leghe davvero numerosissime.

Spezia

Quello di Erlic è il nome più interessante, tanto da essere ritenuto una possibile scommessa per molti fantallenatori. Il resto della difesa vede dei ballottaggi, dovuti alle molte operazioni di mercato che lo Spezia sta chiudendo in questi giorni. Ferrer e Mattiello si giocano un posto sull’out di destra, mentre a sinistra sono Dell’Orco e Marchizza i pretendenti per la maglia da titolare. Di fianco a Erlic, nella coppia centrale, occhio al neo acquisto Ismajli che vorrà rubare il posto a Terzi.