Leone: con quali segni è compatibile?

Proseguiamo la carrellata delle compatibilità dei segni: siamo al Leone, quinto segno dello zodiaco.

1)Ariete

La coppia è sicuramente molto effervescente, brillante e tra le lenzuola si garantiscono scintille. Entrambi segni un po’ egocentrici, dominatori, dal carattere forte. C’è il rischio concreto che due primedonne non possano condividere la stessa scarpa e, uscendo di metafora, che gli scontri siano piuttosto aspri su chi deve decidere cosa. Ma non è detto che i due non si divertano in una situazione del genere.

2)Toro

Leone e toro la strana coppia. Entrambi segni molto forti, testardi, dalla personalità piuttosto ingombrante e dominante. Solo che il leone è più aggressivo ed esuberante, il toro un po’ più calmo e lento, ma potrebbero funzionare. Nel senso che l’unione potrebbe essere stimolante per entrambi.

3)Gemelli

Coppia interessante, anche a livello lavorativo. Il gemelli è leggero ed estroverso, il leone più profondo ma ugualmente molto aperto, amante delle situazioni conviviali, delle grandi compagnie in cui fare un po’ il giullare. L’affiatamento potrebbe nascere proprio da questo: dall’essere entrambi brillanti e vivaci, amanti della vita.

4)Cancro

Unione piuttosto azzardata e improbabile. Il cancro molto dolce, con tendenza a facili malinconie e nostalgie, il leone molto focoso e incline a essere piuttosto veloce, poco filosofico e poco delicato. Non hanno molto da condividere, a meno che non ci siano ascendenti che li mettano d’accordo e voglia reciproca di appianare le divergenze.

5)Leone

Coppia affiatata e molto complice quella di un leone con un altro rappresentante del segno. Si comprendono e condividono stessi valori e stessa impostazione di vita. Effervescenti, vitali, quando stanno insieme possono sfogarsi e lasciarsi andare anche al punto da sembrare un po’ matti. Sono entrambi nati per fare i leader e sono d’accordo su tutto.

6)Vergine

Una unione poco duratura, probabilmente. Perché il segno della vergine non è disposto a farsi comandare da nessuno né a sopportare l’atteggiamento un po’ arrogante e supponente del segno di fuoco. Inoltre il segno della vergine conduce una vita spesso anonima, lontana dalle apparenze e dallo stile estremamente morigerato, il leone, invece, deve sempre stare in prima fila.

7)Bilancia

Una unione possibile: la bilancia raffinata, elegante, tranquilla ma pronta a tirare fuori sensibilità e passione al momento giusto, il leone sempre così esuberante e vivace ma pronto a lasciarsi stupire dalla bellezza e dall’equilibrio che il partner emana. È, in altre parole, una unione complementare.

8)Scorpione

Una unione complessa, ma indubbiamente molto intensa. Entrambi i segni sono pieni di passione, vivono di emozioni forti e potrebbero trovare nell’altro partner un motivo di stimolo e di sfida quotidiana. Ma lo scorpione deve sempre controllare tutto, il leone è un leader nato. Prima o poi queste caratteristiche rischiano di rendere il clima esplosivo.

9)Sagittario

Una coppia di successo. Perché entrambi hanno un temperamento vivace e focoso e trovano stimoli l’uno nell’altro. Il sagittario apprezza il fatto che il leone sia estroverso e coraggioso, il leone apprezza nel partner la sua vivacità intellettuale unita, però, a una grande dose di saggezza.

10)Capricorno

Rischiano di non andare troppo d’accordo i due segni. Perché sono entrambi molto testardi e molto portati a controllare l’altro. Entrambi vogliono essere dominanti e dunque rischiano di scontrarsi più spesso di quanto non si incontrino. Inoltre il leone è socievole, il capricorno un solitario: non hanno nulla da spartire.

11)Acquario

Temperamento nettamente differente, ma una grande intesa e un grande interesse reciproco. Il leone è attratto dal senso di libertà dell’acquario, mentre quest’ultimo è molto colpito dal temperamento focoso dell’altro. L’attrazione è forte anche dal punto di vista sessuale.

12)Pesci

La coppia, a un primo sguardo, non dura e non è neppure molto unita. Invece potrebbe essere di successo e un’occasione di grande crescita per entrambi. Il pesci potrebbe imparare a gestire un po’ meglio le sue emozioni, il leone potrebbe imparare ad allenare un po’ la sua sensibilità.