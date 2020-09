Giovanna Abate troppo esposta | Ex tronista a rischio dopo Uomini e Donne

La tronista Giovanna Abate ha fatto la sua scelta al trono classico lo scorso giugno, proprio alla fine della scorsa stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso non è stato semplice. Dopo la delusione ricevuta da Giulio Raselli, il quale le ha preferito Giulia D’Urso, a Giovanna Abate è stato offerto di sedere sul trono. Ma, come tutti sappiamo, la sua storia d’amore con Sammy Hassan, il corteggiatore prescelto, non è durata a lungo. Tuttavia, ancora oggi, Giovanna Abate potrebbe essere troppo esposta, dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

L’ex tronista è stata ospite pochi giorni fa nella nuova edizione di Uomini e Donne per un ultimo confronto con Sammy Hassan. Dalla furibonda discussione avuta in studio dai due ex, è emerso che è stato Sammy Hassan a voler mettere fine alla storia con Giovanna Abate. L’ex tronista ha accusato l’ex corteggiatore di non aver mai creduto nella loro storia d’amore e di essersi tirato subito indietro non appena si è reso conto che lei faceva sul serio.

Giovanna Abate è ancora molto esposta

Sammy, dal canto suo, si è lamentato del fatto che Giovanna è stata troppo esigente fin dall’inizio nei suoi confronti. L’ex tronista non ha mai accettato del tutto i ruolo di padre di Sammy e per questo le discussioni erano diventate insostenibili.

Una cosa è certa, Giovanna Abate è ancora troppo esposta, nonostante siano passate settimane dalle fine della loro storia. L’ex tronista ha ricevuto molti messaggi di solidarietà, ma anche tante critiche dai follower.

Nessuna tranquillità dopo Uomini e Donne

Fatto sta che, ogni post che Giovanna Abate condivide, sembra richiamare la fine sfortunata della sua storia d’amore con Sammy Hassan. Poche ore fa, ad esempio, Giovanna Abate ha condiviso un post su Instagram in cui è stata fotografata seduta su una lavatrice, all’aperto.

Visualizza questo post su Instagram I panni sporchi non sempre si lavano a casa 🙃 Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 15 Set 2020 alle ore 11:49 PDT

“I panni sporchi non sempre si lavano in casa,” ha scritto l’ex tronista. Forse Giovanna ha voluto lanciare una frecciatina a Sammy, sempre molto attivo sui social? Tutto si può ipotizzare, del resto la stessa Giovanna si è confrontata spesso coi suoi follower, pur mantenendo sempre un certo riserbo sulle cose più intime. Che futuro attende Giovanna Abate adesso che Uomini e Donne è un capitolo ormai chiuso della sua vita? L’ex tronista riuscirà a trovare l’amore vero lontano dal talk show di Maria De Filippi?