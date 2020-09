Inter, visite mediche per Pinamonti: “Voglio convincere la società a tenermi”

Ritornato “alla base”, ossia dove è cresciuto calcisticamente, Andrea Pinamonti ha effettuato oggi le visite mediche, ed ha ottenuto l’idoneità fisica dal CONI.

Non è ancora certo il futuro dell’attaccante che ha disputato l’ultima stagione con la casacca del Genoa, visto che potrebbe essere ceduto nuovamente per garantirgli maggiore spazio.

Voglia di rimanereF

Pinamonti stavolta ha tutta intenzione di convincere la società nerazzurra a tenerlo in rosa e puntare su di lui, guadagnandosi al contempo una chance con la casacca che ha già indossato lungamente nel settore giovanile e con il quale conta anche 3 presenze tra il 2016 ed il 2018. Subito dopo le visite mediche il giovane centravanti è stato incalzato dai giornalisti che gli hanno rivolto delle domande sul suo futuro: “Ho appena finito le visite, è andato tutto bene e sono contento di questo. Adesso penserò a lavorare sul campo. Se vorrei tornare all’Inter? Il mio obiettivo è crescere e migliorare ogni anno, dando il massimo. Se resto all’Inter? Bisognerà parlare con la società e il mister, io cercherò di dare il massimo per convincere tutti e far vedere che posso fare il mio. Domani si inizia ma non ho ancora parlato con Conte, sono arrivato stamattina da Genova, è stata una cosa veloce, una giornata molto impegnativa”.

Futuro da definire

Il futuro del calciatore è ovviamente nelle mani dell’Inter e di Antonio Conte che assieme al procuratore Raiola discuterà con il Genoa per definire quale maglia indosserà.