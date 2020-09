Keità alla Sampdoria – Ci siamo. E’ praticamente fatta per l’arrivo di Keità Balde alla Sampdoria dal Monaco. Pronto il ritorno in Serie A, un anno dopo l’ultima esperienza all’Inter. Il calciatore senegalese dovrebbe arrivare in prestito oneroso di circa un milione di euro con un diritto di riscatto fissato attorno ai 12 milioni. L’ultimo scoglio da superare è l’ingaggio ma in queste ore la Sampdoria è al lavoro per definire tutti i dettagli dell’affare per averlo il prima possibile.

C’è infatti molta fiducia per la chiusura della trattativa da parte del club che conta di averlo già domani a Genova per sostenere le visite mediche, firmare il suo nuovo contratto, ed essere convocato già per la prima di campionato della Sampdoria.

Un acquisto che alla fine arriva al di là della cessione di Gaston Ramirez al Verona (resta comunque vivo l’interesse del club veneto) e che va a completare un reparto avanzato di assoluto livello assieme a Gabbiadini e Quagliarella.

Ora Ranieri vorrebbe chiudere anche per un centrocampista esperto, possibilmente proveniente dal nostro campionato, per rinforzare la mediana. Da capire se poi la Samp proverà anche a tornare sul mercato per un terzino sinistro, vista la cessione di Murru al Torino.