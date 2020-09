Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 18 settembre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 18 settembre 2020. Siamo a venerdì. Il weekend è alle porte! Per il momento, scopriamo come concluderanno la settimana di lavoro Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà baciato dalla fortuna? Il Sagittario potrà fare nuovi progetti, il Capricorno potrebbe ricevere una bella notizia. L’Acquario dovrà risolvere un problema che lo assilla, mentre per i Pesci sarà una giornata molto stimolante. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 18 settembre 2020: Sagittario

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai voglia di fare dei passi in avanti, forse di progettare qualcosa di nuovo. Se farai una scelta in amore adesso che Venere e Mercurio sono in aspetto armonico, potrebbe rivelarsi una scelta molto importante. Chi deciderà di troncare una relazione, lo farà senza enorme sofferenza, perché sarà una decisione ben maturata!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 18 settembre 2020: Capricorno

Domani e nei prossimi giorni Giove e Saturno nel segno ti renderanno molto saggio. Potresti perfino ricevere una bella notizia, una notizia che aspetti da giorni. Sul lavoro i lavoratori autonomi o chi è in attesa di una risposta avrà delle novità. I più giovani cominceranno a cercare un impiego, un’opportunità.

Oroscopo domani venerdì 18 settembre 2020: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti trovare la forza per risolvere un problema che ti affligge da un po’. E dovresti farlo entro le prossime 24 ore, perché sabato sarà una giornata più faticosa e domenica ti sentirai k.o. Nei prossimi dovrai trovare il coraggio di chiudere certi rapporti ormai logori.

Oroscopo domani venerdì 18 settembre 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, sabato e domenica saranno tre giornate molto promettenti in amore. Potrai vivere belle emozioni, dei momenti ricchi di passione. A maggior ragione considerando il fatto che domenica la Luna sarà nel tuo segno e favorirà gli incontri, le nuove conoscenze. Dovresti sfruttare questo cielo!