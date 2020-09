Playstation 5, ora è tutto ufficiale: prezzi, caratteristiche, specifiche tecniche e accessori

Al termine dell’ultimo evento che è durato poco meno di un’ora da parte di Sony, che ha fugato gli ultimi dubbi di migliaia di appassionati sull’uscita della Playstation 5, nonchè sulle caratteristiche e prezzi, tutti argomenti di svariate speculazioni nel corso dei mesi.

Caratteristiche tecniche

Confermate le due versioni, che differiscono per la presenza o la mancanza del lettore ottico per l’inserimento dei dischi, la prima è soprannominata Edizione Standard mentre quella priva del lettore Blu-ray 4K potrà installare ovviamente solo i giochi in digitale e per l’appunto è ribattezzata Edizione Digitale.

A differenza della concorrente XBOX series X e S, la console nipponica ha adottato un design differente dalle dimensioni generose ma pressochè analoghe per entrambe le versioni, che sfiorano i 40 centimetri di dimensioni e oltre 4 chili di peso per la versione Standard. Ecco di seguito la scheda tecnica completa:

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz GPU: AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS RAM : 16 GB GDDR6, 448 GB/s bandwidth

: 16 GB GDDR6, 448 GB/s bandwidth Memoria interna : 825 GB – velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw)

: 825 GB – velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw) Drive ottico : Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV Dischi PS5 : Ultra HD Blu-ray, fino a 100GB/disco

: Ultra HD Blu-ray, fino a 100GB/disco Uscita video : HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR

: HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Dimensioni : classica – 390 x 104 x 260 mm circa digital – 390 x 92 x 260 mm circa

: Peso classica – 4,5 kg digital – 3,9 kg

Alimentazione : classica: 350 W digital: 340 W

: Porte : USB Type-A (Hi-Speed USB) USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

: Connettività : Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1

:

Prezzi e accessori

La console sarà commercializzata in Italia a partire dal 19 novembre in entrambe le varianti: la Standard con il lettore costerà 499 € mentre l’edizione Digitale 399 €, mentre sono ufficiali anche i prezzi degli accessori, con un post sul Blog ufficiale Playstation: