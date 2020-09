Calciomercato – Affari e trattative 18 settembre – Milik alla Roma – Dzeko alla Juve – Lazio idea Callejon

Il calciomercato a poche ore dall’inizio del campionato sta vivendo momenti febbrili con un giro di attaccanti che sta per andare in porto e tanti affari e trattative da portare avanti. Quello di oggi 18 settembre può essere il giorno di Milik e Dzeko.

Milik alla Roma

Arkadiusz Milik sarà il nuovo centravanti della Roma. La strada sembra segnata, il polacco ha sciolto le riserve. Il summit a Trigoria con l’agente del calciatori ha dato i frutti sperati e l’attaccante ha già lasciato Napoli e secondo alcune voci è partito per l’Austria per sottoporsi a delle visite mediche speciali prima di giungere nella giornata di oggi nella capitale.

Dzeko alla Juve

Il sì di Milik ha spalancato le porte al passaggio di Edin Dzeko alla Juve. Il bosniaco è pronto per la nuova avventura, ma non è detto che giocherà la sua ultima partita in giallorosso sabato per poi dire addio ai suoi compagni e trasferirsi da Pirlo.

Ufficiale l’addio di Higuain, ora si tratta con Khedira

Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain ha risolto il suo contratto con la Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, con effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore”.

La Juventus adesso cerca di risolvere la questione Sami Khedira, al quale è stata offerta la risoluzione del contratto. L’ultima proposta è rappresentata da una buonuscita di circa 2,5 milioni di euro a fronte dei 6 previsti da contratto per l’ultima stagione.

Vidal si allena a Barcellona in attesa di partire per Milano, intanto l’Inter ha ripreso Pinamonti

Arturo Vidal è ancora a Barcellona e nella giornata di ieri ha preso parte anche all’allenamento con i blaugrana. Questo è solo un dettaglio, perchè il cileno aspetta solo un segnale per andare all’Inter, che intanto ha ripreso l’attaccante Andrea Pinamonti dal Genoa, sarà lui la quarta punta in organico.

Lazio idea Callejon

La Lazio pensa a Josè Maria Callejon. Il club di Lotito potrebbe infatti offrire all’esterno spagnolo un triennale a 2,5 milioni più bonus, con Pepe Reina che potrebbe essere un fattore importante per convincere l’ex Napoli a sposare il progetto laziale. Sullo spagnolo ci sono anche i due club di Siviglia, ma per il momento nessuno è riuscito a convincerlo a firmare.

Le altre notizie

Il Lione continua a seguire Paquetà, ma al momento la trattativa è ancora in fase embrionale. L’Atalanta vuole arrivare a Dimitrios Giannoulis. Ha offerto 6 milioni per il cartellino ma il PAOK continua a chiederne 10. La trattativa risulta essere in salita.

Il Bologna ha ufficializzato Lorenzo De Silvestri, mentre la Sampdoria sta per chiudere l’acquisto di Keita Balde dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto ad una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Davide Zappacosta è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Antonin Barak in prestito dall’Udinese.