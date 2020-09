Carolina Rey è Elettra Lamborghini – Video – Tale e Quale Show 2020

By

Carolina Rey è Elettra Lamborghini nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Una scelta azzardata sotto certi versi, ma di sicuro nelle corde della concorrente. Con un abito dorato e tante velette, è la prima ad esibirsi nella puntata di debutto del programma.

Applausi senza fine per Carolina Rey: la sua Elettra Lamborghini è piaciuta molto al pubblico in studio. Che cosa ne penserà invece la giuria? In studio la ascoltiamo nella sua versione del singolo Musica e poi scompare.

Carolina Rey è Elettra Lamborghini – Il verdetto

La prima ad esprimere il verdetto su Carolina Rey è Loretta Goggi, che ha notato diversi virtuosismi tecnici da parte della concorrente. Twerk compreso. “Devo farle i complimenti”, dice, “sapevo che sa cantare perchè ha una mamma che è soprano e quindi buon sangue non mente. Hai riproposto non solo fisicamente, ma anche la vocalità”. Vincenzo Salemme concorda: “Avevi un compito difficile, hai una linea aerodinamica perfetta. Sai che hai beccato? Quel fatto che vuole fare la donna dark, la dannata, ma in realtà è una bambinona”. Giorgio Panariello sottolinea che la Rey ha imitato alla perfezione la Lamborghini: “A trazione posteriore. Ho sognato un duetto te e Orietta Berti a twerkare insieme. Brava, l’hai fatta uguale”.

Scopriremo solo alla fine dell’appuntamento quale sarà il punteggio che la giuria ha deciso di assegnarle. Non ci resta che aspettare: il video dell’esibizione verrà inserito non appena disponibile.