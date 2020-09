L’entrata della bellissima Elisabetta Gregoraci era prevista per la diretta di lunedì sera, ma è slittata a questa sera. La conduttrice che non vedeva di mettersi in gioco e farsi conoscere, nella puntata andata in onda oggi l’abbiamo vista finalmente fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello.

Il pubblico a casa ha aspettato solo questo momento puntando molto su di lei che, sorridente e determinata ha accettato questa sfida. All’interno però, non si è lasciata scivolare alcune parole che la contessa De Blank ha espresso verso il suo ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci ingresso da urlo

La sua entrata ha tardato di giorni, ma da questa sera è ufficialmente una concorrente della Casa, per la felicità di Pupo che non ha fatto altro che chiedere di lei. Elegantissima con un completo elegante bianco, finalmente è arrivata sulla passerella dove non sono mancati i complimenti e una dichiarazione d’amore da parte dell’opinionista e cantante.

Subito Antonella Elia l’ha punzecchiata, ma nonostante questo si è mostrata determinata e pronta a qualunque cosa. Emozionata ha affermato di non sapere cosa aspettarsi visto che ha sempre vissuto dall’altra parte essendo una conduttrice, ma nonostante questo il desiderio che ha è quello di far conoscere i suoi lati nascosti.

I maschi in delirio all’interno del GF Vip

La sua entrata è stata molto giocosa, in quanto Alfonso Signorini ha lasciato che gli uomini della Casa vedessero il video presentazione e commentassero la bellezza della Gregoraci. Fatta entrare li ha votati scherzando su chi potrebbe far colpo su di lei. Poco dopo sono arrivate anche le donne di casa che le hanno dato il benvenuto con molta allegria, felici di averla lì con loro.

Finalmente la sua ansia di questi giorni è svanita, dato che sarebbe dovuta entrare giorni fa. Ad aspettarla non solo i concorrenti e Pupo, ma anche il pubblico, che ha lodato la dolcezza e la bellezza di Elisabetta, puntando tutto su di lei. Il suo ingresso è stato davvero tanto apprezzato da tutti, la casa sembrerebbe tifare per lei e per il suo magnifico sorriso