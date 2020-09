Luca Ward è Zucchero – Video – Tale e Quale Show 2020

Luca Ward approda nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020 con uno dei cantanti più acclamati del panorama discografico italiano: Zucchero. Scopriamo dalla clip di presentazione che l’attore ha sperato a lungo di partecipare al programma, anche se ci è riuscito solo ora.

“Non sono un imitatore, quando vado in doppiaggio uso la mia”, dice Luca Ward durante le prove. Giusto per sfatare il mito che in base al suo lavoro, possa essere avvantaggiato anche in questa nuova avventura televisiva. Scopriamo il verdetto dei giudici e il video dell’esibizione.

Luca Ward è Zucchero a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Luca Ward si trasforma in Zucchero, ma prima di assistere alla sua performance dobbiamo sorbirci un po’ di pubblicità. Canta Senza una donna, una delle hit del passato del cantautore e risalente all’87. Fin dai primi minuti della performance possiamo assistere alla bravura dell’attore nell’imitare la voce del cantautore. Strascico di consonanti compreso. Impossibile per il pubblico non applaudire diverse volte e anche la finta Berti sembra proprio aver gradito. “Sei bravo, sei stato veramente bravo”, dice la Goggi, “hai cantato benissimo e poi hai fatto proprio Sugar di quell’epoca là. Era giustamente più giovane e meno sabbiosa di quella che è oggi”.

Anche Salemme è d’accordo: ha notato pure una forte emozione da parte del concorrente. Di profilo poi sembra assomigliare molto al cantante originale. “Una nota l’hai tenuta troppo tempo”, aggiunge, “però hai fatto un bel lavoro”. Panariello invece conosceva già le abilità del concorrente anche per il canto. “Per essere un attore non è facile fare un’imitazione, però con la tua voce uscire e fare quella di Zucchero… Hai fatto l’imitazione da attore, falla meno”. Scopriremo fra poco il punteggio assegnato dalla regia: in attesa puoi rivedere il video dell’esibizione di Luca Ward.