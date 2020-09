F1 News | Per Jean Todt la Ferrari nel 93 era in condizioni ancora più critiche

Ventisette anni, un’eternità in Formula 1. È questo il tempo passato da quando Jean Todt ha iniziato la sua avventura come direttore della Scuderia Ferrari. Una Rossa in seria difficoltà, minata da conflitti interni e risultati scadenti in pista. Tre i podi del 1993, due con Jean Alesi e l’altro con Gerhard Berger: era l’inizio di una ripresa che poi si è concretizzata con l’arrivo di Michael Schumacher e Ross Brawn nel 1996. Todt, ora presidente della FIA, è l’uomo perfetto per comparare la crisi della sua Ferrari con quella odierna, che fatica a entrare in zona-punti nonostante arrivino al traguardo 12 vetture. Mugello docet.

“Non mi piace vedere nessuno soffrire, non importa chi sia. Prima cerco di capire le ragioni che stanno alla base di questi risultati. Posso solo dire che la Ferrari di oggi non è paragonabile alla squadra che ho rilevato nel 1993“, ha detto il francese ad Auto Motor und Sport. “A dirla tutta mi sarebbe piaciuto avere una tale base di partenza, la Ferrari è un marchio solido oggi“.