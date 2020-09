Fazio al Cagliari, un’idea che non tramonta. Il difensore argentino della Roma resta un’idea concreta per rinforzare il reparto arretrato del Cagliari nella prossima stagione. La dirigenza rossoblù, infatti, continua strenuamente a lavorare per regalare al nuovo allenatore, Esubio Di Francesco, un difensore centrale importante.

Se la trattativa che riguarda Diego Godin sta tardando a trovare una conclusione positiva, il club rossoblù è tornato su un vecchio obiettivo: Federico Fazio. Per quanto riguarda il difensore uruguaiano dell’Inter, il Cagliari ha trovato l’accordo economico con il calciatore, che però prima deve liberarsi dall’Inter. Quella di oggi può essere la giornata decisiva per il suo trasferimento in Sardegna, le parti infatti stanno limando sempre più dettagli che potranno essere decisivi per la buona riuscita dell’affare.

Anche per queste difficoltà legate a Godin il Cagliari non ha mollato la pista che porta a Federico Fazio della Roma. Il difensore argentino piace molto a Di Francesco, che lo ha già allenato nel suo anno e mezzo in giallorosso. Il giocatore comunque resta in uscita e non è escluso che a condizioni vantaggiose il Cagliari possa anche provare a prenderlo nonostante l’arrivo di Diego Godin dall’Inter. Con il suo arrivo il ds Carta e il presidente Goulini regalerebbero al nuovo allenatore una rosa di altissimo livello pronta anche per conquistare la qualificazione in Europa League.