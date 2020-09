Giovanni Longobardi ancora confuso dopo Uomini e Donne: “Ci vuole tempo…”

E’ stata una delle coppie dell’estate che ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. I due erano usciti insieme dal talk show di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma la felicità è durata solo poche settimane ed entrambi hanno ufficializzato la rottura, pur continuando a rimanere in contatto. Giovanni Longobardi è apparso ancora confuso sul da farsi perchè i sentimenti che prova per Veronica Ursida sono forti.

In molti si augurano che l’ex cavaliere e l’ex dama tornino presto insieme. Entrambi hanno dichiarato di avere molto su cui riflettere, per questo hanno deciso di non tornare più a Uomini e Donne. In un’intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale Mio, Giovanni Longobardi ha spiegato i motivi per cui si sente ancora confuso, dopo Uomini e Donne.

Giovanni Longobardi troppo confuso

Il cavaliere ha raccontato che non si sarebbe mai immaginato di vivere emozioni così forti a Uomini e Donne, ma, a quanto pare, i suoi sentimenti per Veronica Ursida sono stati molto profondi fin dal principio. Per questo la rottura improvvisa è stata scioccante.

“Da qualche giorno siamo in conflitto, stiamo avendo qualche problema. E’ andata sempre molto bene tra noi, poi sono sorti dei problemi. Come in tutte le coppie quando ci sono di mezzo sentimenti veri, è normale che non si nascondano le difficoltà”.

Tutto finito con Veronica dopo Uomini e Donne?

Giovanni Longobardi non esclude del tutto la possibilità di ritornare insieme a Veronica Ursida, ma non dà certezze. “Sono una persona talmente con la testa sulle spalle, che guardo in faccia la realtà. Vivo giorno per giorno, dobbiamo capire ancora molte cose. E ci vuole tempo: adesso è prematuro dire cosa accadrà in futuro. (…) Non so se sono innamorato, se lo ero. Ma ho vissuto sensazioni molto forti, per questo la mia porta è ancora aperta”.

Del resto Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno un grande seguito, grazie a Uomini e Donne. “Al di là di come andrà con Veronica, se la redazione ci chiamerà, ci saremo per raccontare di noi: una spiegazione al pubblico è dovuta, visto che la nostra storia è nata in quel programma”. Tuttavia, Giovanni Longobardi ha confessato di non aver affatto voltato pagina. Forse si riaccendono le speranze per Veronica Ursida, dopo Uomini e Donne?