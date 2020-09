Flavia Vento sostituita fin da subito | Cecilia Capriotti pronta al GF Vip

L’abbandono improvviso di Flavia Vento ha lasciato tutti gli inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip molto dispiaciuti. La showgirl infatti, non è riuscita a sopportare la lontananza dai suoi sette cani e in meno di ventiquattro ore ha così deciso di lasciare il reality per tornare a casa.

È stata una scelta sofferta ma soprattutto inaspettata quella di Flavia Vento che dopo neanche ventiquattro ore dalla sua entrata di è mostrata distrutta ma soprattutto terrorizzata dalla lontananza dei suoi sette cani. All’interno della casa infatti, Flavia ha manifestato un malessere al tal punto di aver preso la decisione di uscire e abbandonare così il GF Vip. A sostituire la Vento però, sembra essere proprio Cecilia Capriotti e a parlarne sarebbe il settimanale Oggi.

Flavia Vento sostituita fin da subito

La prima puntata andata in onda lunedì 14 Settembre ha visto l’entrata di Flavia Vento in un modo molto particolare. La showgirl infatti, seduta su un finto scoglio e vestita da sirena, ha dato vita al “canto delle sirene” cercando di attirare a sé gli uomini già all’interno della casa. Nonostante l’entrata mozzafiato, Flavia durante la notte ha sentito il bisogno di dover tornare a casa, convinta che uno dei suoi cani in particolare stesse soffrendo per la sua mancanza.

Una scelta pensata quella di Flavia Vento che dopo essersi confrontata con gli altri inquilini ha deciso di rinunciare al suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip. Il settimanale Oggi però, sembra aver svelato la concorrente che prenderà il suo posto e si tratta di Cecilia Capriotti. Quali sono state le parole del settimanale?

Cecilia Capriotti pronta al Grande Fratello Vip

La ex naufraga del’ Isola Dei Famosi sembra infatti la prossima gieffina a poter entrare all’interno della casa per sostituire Flavia Vento. Il settimanale ha così affermato che: “Sono 21 i concorrenti che partecipano alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il gruppo di lavoro ha provinato più di 100 potenziali partecipanti. Tra questi anche Cecilia Capriotti: la bella showgirl non è stata selezionata, ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nelle prossime settimane”.

Terminando con: “A Milano gira voce che Cecilia Capriotti vorrebbe entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. […] Nei giorni scorsi la showgirl ha sostenuto un lungo provino con gli autori del noto reality ed è in attesa di una risposta. Riuscirà a coronare il suo sogno, magari entrando nella Casa a programma già avviato? Ah, saperlo…”.