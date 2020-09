Genoa – Crotone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Il campionato 2020/21 di Genoa e Crotone inizierà domenica 20 settembre alle ore 15.00, presso lo stadio Ferraris di Genova, che sarà il teatro della sfida che vedrà due compagini che potrebbero condividere posizioni di classifica non troppo distanti.

Genoa – Crotone: come arrivano alla gara

E’ stata una stagione decisamente complicata per il Genoa che ha dovuto attendere l’ultima giornata dello scorso campionato per festeggiare la salvezza nella massima serie, dove i rossoblu hanno sconfitto il Verona, già salvo da molte settimane. La campagna estiva non ha portato grandi rivoluzioni anche se il mercato è ancora aperto e potrebbe riservare qualche sorpresa ai tifosi del Grifone da qui al 5 ottobre, data di chiusura della sessione di calciomercato.

Grande entusiasmo per la meritatissima promozione del Crotone che disputerà questo campionato essendosi piazzata seconda nello scorso campionato cadetto, alle spalle del Benevento dei record. L’obiettivo è ovviamente quello della salvezza e finora la rosa non è stata rivoluzionata, sopratutto in difesa, ma rappresenta un discreto mix di scommesse e calciatori scafati.

Genoa – Crotone: Pronostico

Complesso pronosticare con una buona certezza che tipo di gara andrà in scena al Ferraris: entrambe le formazioni vorranno per forza di cose evitare di scoprirsi molto in fase difensiva. Ecco perchè consigliamo il segno Under 2,5.

Genoa – Crotone: Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; C. Zapata, Radovanovic, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Destro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Gomelt, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias.

Genoa – Crotone: dove vederla in tv e in diretta streaming

La partita d’esordio tra grifoni e pitagorici sarà esclusiva di DAZN che la trasmetterà pressochè su ogni dispositivo possibile: dal computer sarà possibile assistere alla diretta per gli abbonati, gli stessi potranno seguire l’intera partita anche attraverso l’applicazione per smartphone e tablet, app disponibile anche per smart tv e dispositivi come Amazon FireStick e Google Chromecast. Per gli abbonati Sky che hanno DAZN incluso nell’offerta, potranno vedere la partita sul canale DAZN1.