Parma – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Subito una sfida che si prospetta interessante, la sfida tra Parma e Napoli che si affronteranno allo stadio Tardini di Parma domenica 20 settembre alle ore 12.30.

Parma – Napoli: come arrivano alla gara

Obiettivi differenti ma entrambe formazioni decisamente ambizionse:

Il Parma riparte dal nuovo allenatore Liverani dopo l’esonero di D’Aversa, tecnico della doppia promozione che tra alti e bassi è riuscito a portare lo scorso campionato in modo soddisfacente. La nuova proprietà ducale deve ancora terminare l’insediamento ed è per questo motivo che per ora il mercato non ha portato altre rivoluzioni in casa degli emiliani.

Discorso differente per il Napoli del confermatissimo tecnico Gattuso, che è riuscito a raddrizzare la scorsa annata con un’eccellente girone di ritorno colmato dalla vittoria della Coppa Italia. Il mercato ha già portato Osimhen, e resta praticamente solo da ufficializzare la partenza di Milik destinazione Roma, mentre ci sono ancora numerosi esuberi da piazzare. Insomma un campionato che inizia tra molte incognite per i partenopei.

Parma – Napoli: Pronostico

La differenza tecnica tra le due formazioni resta nonostante ambo le squadre, siano ancora considerabili un “cantiere aperto”. Probabilmente le difese saranno ancora da registrare ed è per questo che consigliamo il segno combo Goal+Over 2,5.

Parma – Napoli: probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne.

Parma – Napoli: dove vederla in tv ed in streaming

La partita sarà appannaggio di DAZN che la trasmetterà sul proprio sito raggiungibile attraverso il sito ufficiale dell’emittente, oppure attraverso l’applicazione ufficiale disponibile per smartphone, tablet e dispositivi come Google Chromecast e Amazon FireStick.

Per chi è abbonato Sky ed ha il pacchetto DAZN incluso, potrà assistere al match sintonizzandosi sul canale DAZN1, canale riscontrabile anche attraverso il decoder Sky Q.