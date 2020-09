Milan – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Ultima gara della 1^ giornata di campionato della Seria A 2020/21 sarà Milan-Bologna che andrà di scena lunedì 21 settembre 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45.

Il Milan, ha chiuso lo scorso campionato con un sesto posto, con un buon finale di campionato punta in questa nuova stagione ad un posto in Champions League.

Il Bologna, dodicesimo nello scorso campionato, punta in questa stagione ad ottenere un piazzamento per entrare in Europa League.

Milan – Bologna – Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Milan – Bologna – Pronostico

Il Milan è sicuramente la favorita in questa gara visto il finale di stagione appena terminato e il buon pre-campionato effettuato.

Il Bologna invece è comunque una squadra combattiva, così come il suo mister Mihajlovic, pertanto venderà cara la pelle.

Pertanto il nostro pronostico è 1X che potremmo unire in una combo con gol.

Milan – Bologna – Dove vederla in tv e in streaming

Milan-Bologna, posticipo della prima di campionato, è in programma alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su SKY sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Inoltre la partita sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky tramite Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente all’app o al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del campionato di serie A.