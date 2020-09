Vanessa Incontrada nuovo look | Cambiamento drastico per l’attrice spagnola

Siamo abituati a vederla coi capelli di un luminoso biondo miele, ma, poche ore fa, Vanessa Incontrada ha mostrato a tutti il suo nuovo look sul suo profilo Instagram. Si è trattato di un cambiamento piuttosto drastico per l’attrice spagnola, la quale appare molto diversa. Perciò ha deciso di chiedere ai suoi follower cosa ne pensassero.

Vanessa Incontrada sfoggia un nuovo look molto di moda, con i capelli più corti e castani. L’attrice spagnola si mostra senza trucco e la sua bellezza naturale fa impazzire i follower, i quali hanno apprezzato molto questo cambiamento radicale. Le onde biondo miele che l’attrice ha sfoggiato solo pochi giorni fa sul palco dei Seat Music Awards accanto a Carlo Conti sono scomparse.

Vanessa Incontrada ha un nuovo taglio di capelli

Ma, in compenso, c’è un taglio più corto e di un castano caldo, ma non troppo scuro, che valorizza i lineamenti dolci di Vanessa Incontrada. A quando sembra, questo nuovo taglio di capelli è dovuto a un progetto cinematografico in cui sarà coinvolta l’attrice in queste settimane. Pare che questo nuovo look faccia parte del personaggio che Vanessa Incontrada dovrà interpretare.

Vanessa Incontrada è, ormai, tra i volti più amati della nostra televisione. L’attrice e conduttrice si è cimentata in molti progetti, sia di fiction, sia di trasmissioni televisive, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico. L’attrice spagnola è stata anche regina delle repliche estive, sia in Rai, sia in Mediaset, tanto che, lei stessa ha dichiarato, scherzando, di vedersi ovunque.

Il cambiamento radicale che fa impazzire i fan

Questa bellezza che tutti i follower di Vanessa Incontrada apprezzano è stata spesso criticata. L’attrice, infatti, in passato, è stata vittima di body shaming e si è battuta molto per lanciare un messaggio a tutte le vittime di questo fenomeno che vivono nel silenzio questo disagio. Subito dopo la nascita di suo figlio, Vanessa è stata criticata a lungo sui social per le sue forme morbide durante l’allattamento.

Per questo l’attrice è molto sensibile a questi temi e ripete spesso quanto la bellezza debba essere un concetto soggettivo, per cui, ciò che piace a uno potrebbe non piacere a un altro. Tuttavia, è sempre necessario portare il massimo rispetto per chiunque. Ciò che, in passato, ha ferito maggiormente Vanessa Incontrada, è stato ricevere accuse e attacchi soprattutto dalle altre donne, le quali avrebbero dovuto essere ancor più solidali con lei.