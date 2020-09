Ricetta salsa rubra: ingredienti, preparazione e consigli

La salsa rubra non è altro che l’antenata del famosissimo ketchup, che pare non essere originario dell’America, bensì di derivazione cinese o malese. La salsa rossa o rubra in Italia, è una preparazione tipica del Piemonte che accompagna egregiamente, il bollito misto alla Piemontese, composto da almeno sette tagli di bovino.

Salsa rubra – Ingredienti

Pomodori ramati 8

Aglio 2 spicchi

Cipolle 1

Carote 1

Sedano 1 costa

Basilico q.b.

Peperoni rossi ½

Peperoncino in polvere q.b.

Aceto di vino rosso q.b.

Zucchero 1 cucchiaino

Olio extravergine d’oliva 6 cucchiai

Sale fino q.b.

Salsa rubra – Preparazione

Per realizzare la salsa rubra lavate il peperone, eliminate il picciolo, dividetelo a metà ed estraete i semini interno poi tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti e tenetelo da parte. Lavate e poi sbollentare i pomodori. Scolateli, spellateli, togliete i semi interni e poi tagliateli a dadini.

Preparate ora il soffritto: lavate il sedano, eliminate i filamenti più esterni e tritatelo, lavate, pelate e tritate la carota e per ultimo sbucciate e tritate anche la cipolla. Per realizzare al meglio il soffritto seguite la scuola di cucina Come fare il soffritto. Versate il trito in una padella ampia aromatizzate con il peperoncino e fate soffriggere con 4 cucchiai di olio a fuoco dolce per circa 10 minuti, finché si imbiondiranno, dopodiché unite i peperoni avendo cura di tenerne da parte una manciata per guarnire la salsa, i pomodori, le foglie di basilico, l’aceto, lo zucchero e il sale.

Fate cuocere a fuoco basso con il coperchio fino a quando la consistenza della salsa sarà ben densa e poi frullate con un mixer ad immersione o passate al passaverdura il tutto. Amalgamate bene la salsa aggiungendo due cucchiai di olio, aggiustatela di sale e servite la salsa rubra guarnendola con i cubetti di peperone che avete tenuto da parte.

Salsa rubra – Consigli utili

Conservate la salsa rubra in frigorifero per qualche giorno oppure potete conservarla più a lungo in barattoli di vetro per le conserve sterilizzati e muniti di chiusura ermetico.