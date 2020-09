Sofia Nesci perdono dopo il tradimento: ”Lo volevo nonostante gli errori”

È andata in onda solo qualche giorno fa la prima puntata di Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi. Le voci che giravano, confermate anche dalla stessa conduttrice a Verissimo, erano più che vere riguardo una coppia che sarebbe scoppiata nel giro di poco tempo.

Mercoledì sera infatti, tra le tante coppie una in particolare ci ha colpito fin dalla presentazione, Sofia e Amedeo che nonostante 11 anni di fidanzamento non convivono. Alle spalle un tradimento, che per paura Amedeo ha nascosto alla ragazza confessandolo all’interno del programma, lei lo ha perdonato e racconta l’esperienza in un’intervista nel settimanale Uomini e Donne Magazine.

Sofia Nesci perdono dopo il tradimento

Al falò di confronto immediato voluto da Sofia, il fidanzato dichiara le sue colpe e che, la lettera ritrovata, era sua, ma di non aver avuto il coraggio di dirlo. Lei però lo ama così tanto da capire che forse, nella loro relazione ha sbagliato anche lei, e di perdonarlo nonostante il tradimento. Con molti dubbi, ma decidono di uscire insieme promettendo di ricominciare questa volta con impegno e determinazione.

Ovviamente Temptation Island non ha risolto i loro problemi, visto anche la brevità della loro durata all’interno del programma, ma almeno Sofia ne esce con cresciuta:” Ho trovato una nuova consapevolezza di me stessa, che non avevo, e di conseguenza sono riuscita a metabolizzare il discorso della lettera. Dopo il programma io e Amedeo ci siamo ritrovati; sono uscita con più certezze e ho imparato a guardare oltre”. Affermando convinta che in una coppia a sbagliare si è in due, e non solo uno come è più facile pensare.

“Lo volevo nonostante gli errori”

L’ha perdonato, sono usciti insieme perché il sentimento di lei prescinde tutto, e ora sono pronti a riscoprirsi ed a iniziare una relazione in cui ci sia comunicazione. Quando sono usciti, racconta di aver passato del tempo con Amedeo come non accadeva da anni:” Non realizzavamo cosa fosse successo. Abbiamo riso e pianto. Abbiamo parlato tutta la notte e ci siamo ritrovati…come non era mai successo in tutti questi anni”.

Continua confessando quanto lei in realtà sia innamorata da lui da 11 anni a questa parte, così tanto da perdonale un fatto così grave:” Io sono sempre stata sicura del mio sentimento e al falò, guardandolo negli occhi, ho avuto la risposta. Ho capito che lo volevo nonostante gli errori. Credo che l’amore, in questo caso, sia andato oltre”. Insomma sembra stia andando bene la ripresa della loro relazione, svelando la possibilità di una convivenza e magari qualcos’altro nel tempo.