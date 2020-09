Europa League 2020/21: si è svolto oggi il sorteggio della fase dei playoff di Europa League. Parliamo dell’ultimo turno preliminare che si giocherà il prossimo 1 Ottobre e che sancirà l’ingresso delle squadre vincitrici nella fase a gironi del secondo trofeo continentale. Com’è noto, il Milan ha già “pescato” il Bodo Glimt, squadra norvegese, nel terzo turno preliminare. Da poco è noto che la vincitrice della sfida tra la squadra rossonera e quella norvegese affronterà la vincente di Besiktas vs Rio Ave.

Sorteggio Europa League: Besiktas o Rio Ave per il Milan se supera il Bodo Glimt

Un sorteggio non troppo facile per il Milan specialmente se dovrà affrontare la squadra turca. Il Besiktas non è mai avversario facile anche se la cifra tecnica della squadra bianconera è calata negli ultimi anni. Certo, il Milan ha evitato il Tottenham, ma non è neanche stato fortunatissimo. C’è comunque da passare, per entrambe, attraverso gli scogli del terzo turno preliminare. L’altra insidia è costituita dalla partita fuori casa: una minaccia ridimensionata dagli stadi a porte chiuse – quello del Besiktas è caldissimo quando è pieno – ma pur sempre una trasferta da superare.

E poi ancora: il Besiktas ha comunicato da poco la positività al coronavirus di ben 12 membri del gruppo squadra, 7 giocatori e 5 membri dello staff dell’Academy, ed è reduce dalla sconfitta nei preliminari di Champions League contro il PAOK. Insomma, non è così scontato che il Milan debba andare in Turchia e non in Portogallo. Presto online l’intero tabellone completo del sorteggio dei playoff di Europa League.