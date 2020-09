Whatsapp, in arrivo su Android nuova funzione per gli sfondi delle chat

Gradita novità per gli utilizzatori della popolarissima applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp, sopratutto per coloro che amano personalizzare l’aspetto delle conversazioni in ogni aspetto possibile.

Novità dalla beta

Come rilevato dal portale WABetaInfo, decisamente aggiornato in fatto di novità per le applicazioni più o meno diffuse, nell’ultima beta release di Whatsapp (la 2.20.200.12) per dispositvi Android è stata trovata una nuova funzione che permetterà l’utilizzo di sfondi differenti per ogni finestra di chat in maniera decisamente semplice e non dissimile da quanto non avvenga già attualmente: al momento della scelta di un nuovo sfondo, l’applicazione chiederà se utilizzarlo per tutte le finestre di chat oppure solo per una.

Gli sfondi potranno anche essere regolati nell’opacità così da renderne l’effetto meno fastidioso durante l’utilizzo dell’applicazione.

Doodles

Un’altra funzione che arriverà presto, sebbene non sia presente nella già sopracitata beta ma solo nel codice sorgente di questa, sarà quella di aggiungere i Doodles, ossia i “ghirigori” su ogni sfondo scelto per le finestre di chat.