Calciomercato – Affari e trattative 19 settembre – Godin ad un passo dal Cagliari – Under al Leicester – Juve su Chiesa

Il calciomercato non si riposa nemmeno nella giornata che vede iniziare la Serie A, troppo poco il tempo a disposizione per gli affari e trattative da concludere, quindi tutte le società sono al lavoro per puntellare le proprie rose.

Godin ad un passo dal Cagliari

Diego Godin ha un accordo sulla buonuscita con l’Inter. Un passo importante per le cessioni del club nerazzurro perché può sbloccare l’arrivo di un calciatore. In definizione il contratto del giocatore col Cagliari.

Under al Leicester

Cengiz Under è ormai virtualmente un nuovo calciatore del Leicester. Il turco ha già svolto le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte del club inglese.

Intanto anche Arkadiusz Milik è arrivato a Roma dopo aver svolto la visita specialistica in Svizzera. Ad inizio settimana è prevista l’ufficialità del suo passaggio in giallorosso.

Juve su Chiesa

Federico Chiesa non vuole lasciare la Fiorentina per andare all’estero nell’anno dell’Europeo. Commisso è pronto ad accontentarlo ma solo nel caso in cui dovesse ricevere l’offerta giusta. E’ la Juve ad essere un passo avanti a tutti, soprattutto perché ha la contropartita giusta da proporre, ovvero Luca Pellegrini, che piace molto ai viola. Paratici potrebbe proporre un prestito oneroso a 10 milioni più il cartellino del terzino. Il problema è l’entità del riscatto, che per i bianconeri potrebbe essere 20, mentre i viola ne vogliono il doppio. Il nodo è la cessione di Douglas Costa, se i bianconeri riusciranno a cederlo a quel punto la trattativa con la Fiorentina prenderà corpo, in alternativa il giocatore potrebbe restare al Franchi.

Milan: via Krunic e dentro Bakayoko?

La possibile cessione di Rade Krunic al Friburgo potrebbe sbloccare la trattativa per riportare Tiemouè Bakayoko. Il Milan non ha mai smesso di pensare al 26enne del Chelsea e nel caso in cui si dovesse formalizzare la cessione dell’ex Empoli in Germania, ecco che a ruota potrebbe arrivare il via libera per il francese. I rossoneri potrebbero incassare 6 milioni subito e 2 di bonus più avanti, così da mettere a segno una piccola plusvalenza dalla cessione del centrocampista.

Le altre notizie

Sam Lammers è ad un passo dall’Atalanta. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il PSV ha comunicato che il giocatore oggi non si allenerà con i compagni di squadra. Al ragazzo è stato concesso un permesso per avviare le contrattazioni con l’Atalanta.

Davide Zappacosta ha effettuando le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa: l’esterno del Chelsea arriva in prestito secco.

L’Udinese comunica di aver ingaggiato il calciatore Tolgay Ali Arslan. Il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 22.

Andrea Favilli è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Hellas Verona.