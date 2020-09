DIRETTA Fiorentina Torino – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Stanno per affrontarsi Fiorentina-Torino che daranno il via alla nuova stagione di Serie A. Una sfida tra squadre con gli stessi obiettivi stagionali e con le rose ancora non del tutto complete.

Le scelte degli allenatori

Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In difesa capitan Pezzella non è al meglio, ma dovrebbe farcela e prendersi una maglia da titolare tra Milenkovic e Caceres. A centrocampo, Chiesa potrebbe essere schierato da esterno a ‘tutta fascia’ a destra, a sinistra Biraghi è in dubbio a causa di un problema ad una caviglia. In caso di forfait è pronto Lirola. Bonaventura verso l’esordio dal 1’, Amrabat è invece squalificato: in regia ci sarà Duncan. In attacco dovrebbe esserci Kouamé al fianco di Ribery: panchina per Vlahovic.

Marco Giampaolo dovrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 nel quale il dubbio più importante è legato all’out di sinistra. Rodriguez non ce la fa ed Ansaldi e Vojvoda non sono al meglio: dentro il nuovo acquisto Murru. In attacco spazio alla coppia Belotti-Zaza, a loro supporto ci sarà Berenguer, favorito su Verdi.

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

