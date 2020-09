Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Foxtrot – Ballando 2020 – VIDEO

By

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono la settima coppia ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Attore più che popolare lui, ballerina acclamata lei, potrebbero riservare forti sorprese al pubblico da casa. L’attore poi punta alla vittoria: quando accetta una sfida fa di tutto per arrivare in alto.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen riusciranno a portare a casa la vittoria? L’ultima parola spetta alla giuria, che potrebbe essere impietosa sul concorrente. Scopriamo poi che due giorni fa l’attore ha vissuto un brutto momento per via di alcuni valori alterati rilevati con il tampone. “Mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi dicesse che mi avevano fatto uno scherzo”, confessa. Poi tutto si è risolto, per fortuna.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020 – Il Foxtrot

Paolo Conticini e Veera Kinnuen saranno all’altezza delle aspettative? I riflettori sono tutti puntati sulla loro coppia, giudicata una delle più promettenti di questa edizione. Propongono un Foxtrot sulle note di Canto (Anche se sono stonato) di Mina. “Non mi hai deluso perchè diciamo che sei un grande showman, se questa è la prima performance, devi stare attento perchè non puoi fare meno di questo”, dice subito la Smith. Senza considerare che la maestra è molto difficile da seguire. Complimenti anche da parte di Canino, che mette in guardia l’attore: Veera è solita cambiare ad ogni performance e a non avere uno stile preimpostato. “Piccole incertezze ma mi è piaciuto”, dice Zazzaroni.

“Tu non sei un falso positivo, sei un vero figo”, dice sorpresa la Lucarelli. Anche Mariotto ha trovato la performance più che buona. Complimenti senza fine anche per la ballerina: “Grazie al cielo c’è trippa per gatti”. I voti: 7 (Zazzaroni), 7 (Canino), 9 (Smith), 9 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 42 punti. Fra pochissimo sarà disponibile il video dell’esibizione di Paolo Conticini.