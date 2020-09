Barbara D’Urso e il taglio a Domenica Live: “Veramente dicono così?”

Barbara D’Urso non si mostra affetto preoccupata delle voci che girano sul taglio drastico nei confronti di Domenica Live. Il programma infatti, sembrerebbe essere a rischio a detta dei social tanto che, il settimanale Io Spio ha deciso di intervistare Barbara D’Urso per capire cosa sta succedendo all’interno del palinsesto Mediaset.

La conduttrice in onda l’intera settimana con diversi programmi su Canale 5 risponde così ad alcune domande per quanto riguarda la sua vita privata ma anche in merito a uno dei suoi programmi di punta: Domenica Live. Quali sono state le sue parole?

Barbara D’Urso e il taglio a Domenica Live

La conduttrice televisiva Mediaset sembra non essere affatto preoccupata delle voci che nelle ultime settimane circolano nei confronti di uno dei suoi programmi. Barbara D’Urso infatti, intervistata a Io Spio svela tratti della sua vita privata ma soprattutto quello che realmente pensa delle voci in circolazione. I suoi programmi così come ha spiegato, non possono ritenersi trash: “La mia televisione è pop. Io faccio informazione popolare e ne sono orgogliosa. Chi dice che lo faccio in maniera trash forse vorrebbe essere al mio posto”.

Barbara D’Urso non si è mai pentita di aver portato all’eccesso alcune situazioni importanti all’interno dei suoi programmi, spiegato: “Io faccio una tv popolare, che spazia dalla cronaca alla politica, al gossip. A basso costo e piena di pubblicità. Il pubblico la riconosce e la premia ormai da molti anni. Anche la preghiera dell’Eterno Riposo recitata con Matteo Salvini lo rifarei. E lo avrei fatto con chiunque me lo avesse chiesto in un momento come quello, dove eravamo travolti dal dolore di tanti morti. Non ho né bestemmiato né insultato, né offeso e nemmeno pronunciato frasi razziste o omofobe, ho solo recitato una preghiera. E credo di avere il diritto di farlo”.

Domenica Live chiude i battenti?

Nelle ultime settimane tantissime sono le voci che vedono protagonista la chiusura immediata di Domenica Live, programma condotto e creato ormai da diversi anni dalla stessa Barbara D’Urso. Proprio in merito a questo, la conduttrice Mediaset si è trovata a rispondere con molta ironia.

Barbara D’Urso ha così tranquillizzato i suoi tantissimi fan, affermando che la notizia sui social non è affatto vera: “Veramente dicono così? Che mi stanno per togliere Domenica Live? Solo chiacchiere. Io sorrido”.