Fantacalcio – Voti ufficiali, bonus e malus delle partite di ieri

Ecco i voti ufficiali e definitivi (della redazione di Fantacalcio.it) per quanto riguarda le partite di Serie A disputate ieri.

Fiorentina-Torino 1-0

FIORENTINA: Dragowski 6,5; Caceres 6, Milenkovic 6, Ceccherini 6; Chiesa 6,5 (83′ Lirola s.v.), Bonaventura 6 (79′ B.Valero 6), Duncan 6,5, Castrovilli 7, Biraghi 6,5 (88′ Venuti s.v.); Kouamè 5 (88′ Cutrone s.v.), Ribery 6 (79′ Vlahovic 6).

TORINO: Sirigu 7; Izzo 5 (88′ Vojvoda s.v.), Nkoulou 6, Bremer 6, Ansaldi 5,5; Meitè 6 (68′ Lukic 5,5), Rincon 5,5, Linetty 6 (88′ Millico s.v.); Berenguer 6 (68′ Verdi 5,5); Zaza 5, Belotti 6,5.

Gol: Castrovilli

Ammoniti: Milenkovic, Ceccherini, Biraghi, Linetty

Assist: Chiesa

Il primo +3 del campionato porta la firma di Castrovilli (7 in pagella) su assist di Federico Chiesa. Vicino alla gioia del gol Biraghi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella Fiorentina portano a casa sufficienze piene Dragowski, Duncan e Biraghi. Deludente invece la prestazione di Kouamè che ottiene un 5, per via delle occasioni sprecate. Nel Torino il migliore è Salvatore Sirigu premiato con un 7 in pagella. Il portiere è stato infatti protagonista di diverse parate miracolose, prima di subire il gol di Castrovilli. Bene Belotti che porta a casa un buon 6,5. Insufficienze gravi per Izzo e per Zaza, entrambi autori di una prestazione da 5.

Verona-Roma 0-0

VERONA: Silvestri 7; Cetin 6, Gunter 6,5 (dal 20′ s.t. Rueegg 6), Empereur 5,5 (dal 19′ p.t. Lovato 6,5); Faraoni 6, Tameze 6 (dal 21′ s.t. Barak 6), Veloso 6, Dimarco 6,5; Danzi 5,5; Tupta 5 (dal 1′ s.t. Zaccagni 6), Di Carmine 5 (dal 33′ s.t. Ilic 6).

ROMA: Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (28′ s.t. Santon 6), Diawara 5,5 (dal 44′ s.t. Villar s.v.), Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 6,5 (dal 34′ s.t. Kluivert s.v.); Mkhitaryan 5.

Ammoniti: Di Carmine, Danzi

Nessun bonus nella sfida serale tra Verona e Roma, terminata infatti sullo 0-0. Nonostante il risultato la partita è stata vibrante con le due squadre che sfiorano il vantaggio diverse volte, fermate dagli interventi dei portieri e dai legni. Nel Verona ottima prova di Silvestri che ottiene un 7, buona anche le prove del difensore Gunter e dell’esterno Dimarco (entrambi 6,5). Nella Roma migliori in campo Spinazzola, che porta a casa un 7, e Mirante (6,5). Pesante insufficienza per Mkhitaryan che inizia il Fantacalcio con un 5.