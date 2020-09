DIRETTA Parma Napoli – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Tra pochi minuti scenderanno in campo Parma e Napoli in occasione della prima giornata di serie A 2020/21.

Le scelte degli allenatori

Liverani sceglie Sepe in porta, difesa composta da Iacoponi e Alves con Darmian e Pezzella sugli esterni, centrocampo confermato con Grassi, Hernani e Kucka, davanti a far compagnia a Inglese ci sarà Cornelius, scelto al posto di Gervinho, non in perfette condizioni.

Gattuso schiera Ospina in porta, Hysaj a sinistra al posto di Rui e Mertens al posto del neo arrivato Osimhen che probabilmente esordirà a gara in corso. Lozano preferito a Politano sull’esterno offensivo a destra.

Formazioni ufficiali

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

NAPOLI (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale.