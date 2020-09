Flavia Vento confronto con la De Blanck | La richiesta ad Alfonso Signorini

Flavia Vento, ex concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è uscita dopo solamente un giorno. Dettando così il record ha però, sollevato un polverone per quanto riguardo il motivo della sua uscita, ritrovandosi contro anche qualche pezzo da novanta.

Nella seconda puntata è stata invitata nello studio per chiarire i motivi della sua scelta e rispondere a chi, all’interno della Casa, ha alzato i toni e usato parole accese verso di lei. Così ha replicato alla contessa De Blanck che già ai tempi aveva spronato la Vento a rimanere.

Flavia Vento confronto con la De Blanck

Conosciamo tutti i modi colorati della contessa, che però ha cercato di far capire a Flavia che la decisione di uscire non era la cosa giusta da fare. Dal suo canto la Vento proprio non ce l’ha fatta ed è tornata a casa dai suoi tanti cani, questa scelta è stata criticata dalla De Blanck anche quando lei era già andata via. Ciò che ha fatto arrabbiare la showgirl è stata una affermazione della concorrente che ha detto:” Sarà stata ‘mbriaca”.

Infatti, ha voluto chiarire in modo definitivo questo punto:” Io ho smesso di bere da due anni e sono astemia. Ho fatto un percorso per smettere di bere”. In più ha aggiunto di non aver bisogno di cure, mentre la contessa le ha risposto convinta:” Quando uscirò sarò io che ti aiuterò perché ti porto io dallo psichiatra”. Nonostante questo, però c’è da precisare che non c’è stata cattiveria nelle parole molto dure della De Blanck, in quanto lei voleva solo farle capire di dover godere questa avventura senza preoccuparsi troppo.

La richiesta ad Alfonso Signorini

L’ex concorrente racconta il motivo specifico per cui si è sentita di abbandonare il Grande Fratello per tornare dai suoi animali. La sua preoccupazione era data dal fatto che uno dei cani ha sedici anni e sta per morire, non avendo la possibilità di lasciarli dai suoi genitori ha dovuto metterli in una pensione. Questo però non la faceva sentire tranquilla e quindi ha preferito tornare a casa, il conduttore si è mostrato vicino a Flavia Vento riconoscendo la sua scelta impulsiva e l’amore che ha verso i suoi animali.

Ma allo stesso tempo ha chiesto come sia stato possibile che questo pensiero le sia venuto solo dentro la Casa e non prima, ma la showgirl non ha saputo rispondere. Ma subito dopo arriva la richiesta ad Alfonso Signorini che lo spiazza:” Se trovo una mia amica che li tiene, posso tornare nella Casa?”. Dal suo canto ha rimandato ad un secondo momento la decisione, e Flavia Vento ha insistito dicendogli di pensarci su.