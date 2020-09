Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 21 al 27 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 settembre 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana che porterà molti cambiamenti nelle vite dei segni zodiacali. Chi sarà favorito dalle stelle? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana ti permetterà di recuperare in amore, grazie a Venere ancora in aspetto favorevole. Sul lavoro invece ci saranno ancora difficoltà da superare, ma per fortuna alla fine dell’anno le cose miglioreranno.

Toro

In amore dovrai usare molta cautela, soprattutto con lo Scorpione e l’Acquario. Nei primi giorni della settimana potrebbe emergere un po’ troppa gelosia: fai attenzione! Le giornate più a rischio conflitti saranno sabato e domenica prossima, specialmente per le coppie appena formatesi. Sul lavoro stai per ricevere buone notizie: preparati, in particolar modo, giovedì! Dovresti chiudere accordi e trattative entro novembre e non oltre.

Gemelli

In amore, Venere favorevole regalerà belle emozioni per tutta la settimana. Potresti imbatterti in un incontro speciale e sabato si prospetta un inizio weekend pieno di passione. Sul lavoro potrebbe spuntare fuori un nuovo incarico o collaborazione. A dicembre arriveranno novità importanti!

Cancro

In amore dovresti provare a recuperare. Negli ultimi tempi il lavoro ha assorbito gran parte delle tue energie e hai dedicato poco tempo ai sentimenti. Cerca di lasciarti andare un po’ di più, soprattutto se stai frequentando una Vergine o un Capricorno. Sul lavoro saranno favoriti i progetti a lungo termine. Giovedì e venerdì potresti arrabbiarti: fai attenzione!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana Venere sarà ancora nel segno: vivi liberamente le tue emozioni e tieni il tuo orgoglio sotto controllo. Sabato e domenica saranno due giornate piuttosto delicate: potrebbe mettere in dubbio una relazione appena nata. Martedì e mercoledì regaleranno una bella emozione. Sul lavoro stanno per arrivare nuove opportunità, ma sii prudente con le spese!

Vergine

Venere sta per raggiungere il tuo segno. Potrebbe portare l’amore nelle vite di qualche single o separato. Sorprese inaspettate avrai Giove e Saturno in aspetto favorevole: potrai ricominciare a fare progetti per il futuro, contando di ottenere risultati soddisfacenti.

Bilancia

In amore è tempo di buttarsi alle spalle le storie ormai finite e aprirsi a nuove opportunità. Domenica sarà una giornata particolarmente intrigante. L’ideale sarebbe organizzare un breve viaggio per il weekend. Sul lavoro chi è alla ricerca di un impiego dovrebbe farsi avanti, perché potrebbe avere buone notizie. Entro la fine di questo 2020 potrebbe arrivare una conferma.

Scorpione

Con Venere ancora in opposizione potresti sentirti dubbioso in amore. Le incertezze che avrai dipenderanno dal fatto di non poter frequentare spesso la persona che ti piace. Ci sarà qualcosa che leverà serenità. Nei prossimi giorni comincerai a fare chiarezza nei tuoi sentimenti. Sul lavoro le cose andranno decisamente meglio Giovedì e venerdì saranno due ottime giornate! Qualcuno potrebbe arrabbiarsi o decidere di avanzare alcune richieste.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana avrai Venere ancora dalla tua parte: nel weekend potresti incappare in qualche incontro molto stimolante, approfittane! Sul lavoro ci saranno molte difficoltà da risolvere, ma non saranno provocate da te. Potresti allacciare contatti preziosi.

Capricorno

In amore dovresti sforzarti di eliminare tutti le emozioni negative, le tue ritrosie, soprattutto se sei single e sei pronto a rimetterti in gioco. Le opportunità non mancheranno! Sul lavoro Giove nel tuo segno ti porterà cambiamenti positivi. Finalmente le cose cominciano a muoversi e tu cominci a sentirti più sereno.

Acquario

La settimana che sta per cominciare potrebbe essere un po’ critica dal punto di vista sentimentale. Dovrai avere molta prudenza. Non disperare, perché molto presto la situazione cambierà e tu potrai vivere una nuova passione. Qualcuno sarà attratto da un’esperienza insolita, come due storie parallelamente. Sul lavoro potresti avere nuove difficoltà economiche: fai molta attenzione! Evita le scelte azzardate.

Pesci

Stai vivendo un periodo molto promettente per l’amore, sarebbe un peccato non sfruttarlo al meglio. Sul lavoro potresti ricevere una buona notizia nei prossimi giorni. Giovedì sarà una giornata ricca di intuizioni preziose: non sottovalutarle! Attenzione alle spese impreviste.