Probabile formazione Genoa – Zajc alle spalle del duo d’attacco

Esordio sulla panchina del Genoa per Maran, che dovrà far fronte a diverse assenze per la prima partita contro il neopromosso Crotone: pressochè certo lo schieramento a 3, così come l’utilizzo dal principio di Zajc sulla trequarti. La sfida in programma alle 15.00 potrebbe già dire molto sulla stagione che sarà.

I ballottaggi di Maran

Nello schieramento a 3 dietro, Maran non potrà contare su Cristicto, quindispazio a Radovanovic adattato che appare in vantaggio su Goldaniga, da poco ritornato a Genova. Zapata e Biraschi completeranno il reparto a difesa di Perin, mentre a centrocampo certo l’impiego di Schone in cabina di regia e Ghiglione ed Ankersen sugli esterni a tutta fascia. Probabile l’impiego del duo Pandev e Destro supportato Zajc.

I convocati

1 Perin, 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 11 Behrami, 14 Biraschi, 16 Zajc, 17 Brlek, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schöne, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 28 Asencio, 32 Ankersen, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 65 Rovella, 77 Zappacosta, 99 Czyborra.

Probabile formazione Genoa

Perin; Biraschi, C. Zapata, Radovanovic; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Criscito; Pandev, Destro.