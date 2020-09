Calciomercato Hellas Verona – La dirigenza gialloblu sta lavorando in queste ore per dare a Juric i rinforzi necessari per ritentare il miracolo della scorsa stagione. Ovvero vivere una stagione da protagonisti in Serie A, sfiorando anche l’Europa, grazie a calciatori giovani e affamati che abbiano voglia di mettersi in mostra grazie agli schemi del mister. Tra questi potrebbero esserci due giocatori che hanno fatto parte della rosa proprio nella scorsa stagione.

Calciomercato Hellas Verona: tentativi per riprendere due protagonisti della scorsa stagione

Juric è stato chiaro su cosa manca alla rosa della squadra scaligera per restare competitiva. Non lo ha nascosto nella conferenza stampa prepartita precedente alla gara contro la Roma, pur ben giocata dalla squadra che aveva Tameze e Tupta alle spalle di Di Carmine. La dirigenza sta lavorando per dare un po’ di qualità in più ad un gruppo che in ogni caso è apparso amalgamato e capace di gestire la partita contro un avversario teoricamente più forte, almeno dal punto di vista tecnico.

Le due trattative in corso sono per riportare a giocare con la maglia del Verona Matteo Pessina (nella foto) ed Eddie Salcedo. Con l’Atalanta i discorsi sono aperti per un nuovo prestito con diritto di riscatto a favore del Verona e controriscatto per i bergamaschi, che non vorrebbero perdere il controllo di un cartellino che è stato preso anni fa dal Milan e che porterà ai rossoneri una percentuale sulla futura rivendita. Per l’attaccante classe 2001 dell’Inter, invece, c’è in corso un meeting tra il ds D’Amico, i vertici dell’Inter e l’agente Giuseppe Riso. L’idea è che riportare il giovane attaccante al Verona potrebbe consentire di valorizzarlo ulteriormente, perché troverebbe maggior spazio rispetto alle 17 presenze – di cui molte a gara iniziata – dell’anno scorso. Il doppio acquisto potrebbe lasciare soddisfatto il tecnico e rinnovare speranze di gloria in campionato.