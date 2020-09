Calciomercato Parma: la nuova società presieduta da Krause è vicina al primo colpo di mercato di questa sessione dopo il proprio insediamento. Come conferma il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il club biancoscudato acquisirà le prestazioni sportivo di Yordan Osorio, difensore venezuelano proveniente dal Porto.

Calciomercato Parma: in arrivo il difensore Osorio dal Porto

Osorio è arrivato in Europa giocando nel Tondela, squadra verdeoro portoghese dalla quale lo ha prelevato il Porto nel 2017. Resta per una stagione con la maglia biancazzurra per poi trasferirsi prima al Vitoria Guimaraes e infine allo Zenit San Pietroburgo, senza però riuscire a trovare continuità nella formazione titolare. Osorio era tornato al Porto dall’esperienza in Russia; ora si trasferirà al Parma. È un difensore centrale di fisico importante, alto 190 cm, bravo nel gioco aereo e nell’impostazione col piede destro, al punto che può anche giocare davanti alla difesa.

Quello di Osorio dovrebbe essere uno dei due colpi previsti in difesa, dove il Parma deve rinforzare sopratutto le retrovie della formazione titolare. Si parla infatti anche del possibile prestito di Luperto dal Napoli. Liverani ha però fatto capire di aver bisogno di giocatori capaci di “recuperare” i goal persi con le cessioni di Caprari e sopratutto Kulusevski, e possibilmente proprio il trequartista dovrebbe essere il colpo sul quale puntare nel prossimo futuro. Col mercato aperto fino al 5 ottobre, è possibile che la squadra non sia completa fino a poche ore prima della chiusura della sessione.