Classifica e oroscopo di martedì 22 settembre 2020: Ariete determinato, Gemelli affaticati

Ecco l’oroscopo di martedì 22 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati a martedì. La settimana avanza a poco a poco: quali novità riserverà ai segni dello zodiaco? Chi sarà agevolato dagli astri in questa giornata? L’Ariete ritroverà più determinazione e sicurezza in se stesso, mentre i Gemelli saranno affaticati e troppo rigidi di fronte alle difficoltà. Il Leone si sentirà pieno di euforia, l’Acquario vorrà chiudersi in se stesso. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì 22 settembre e la classifica, segno per segno.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di martedì sarai determinato e dinamico. Avrai le idee chiare su ciò che vorrai e saprai muoverti con intelligenza per prendertelo. Eventuali imprevisti non riusciranno a distoglierti dai tuoi obiettivi. Attenzione alle discussioni in famiglia!

Toro

Tre stelle. Finalmente vedrai le cose con occhi nuovi e questo ti permetterà di riconsiderare le scelte fatte finora. Dovresti definire cosa conta per te e poi capire dove hai sbagliato in passato, quali sbagli hai commesso, per non ripeterli.

Gemelli

Due stelle. In questo momento potresti comportarti in maniera troppo rigida di fronte ai problemi e alle situazioni che si presenteranno. Le stelle, però, ti indurranno a trovare soluzioni immediate e urgenti. In questo modo sarai costretto, anche se con un po’ di sforzo, a diventare un po’ più elastico. Occhio allo stress!

Cancro

Tre stelle. Anche se stai vivendo un periodo molto complicato, le stelle saranno dalla tua parte e ti aiuteranno ad affrontare le tue difficoltà. Dovrai cercare di rimanere focalizzato sulla ricerca di una soluzione e la troverai!

Leone

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di martedì sarai euforico per i risultati ottenuti finora. È giusti gioire, ma non adagiarti sugli allori. Un impegno costante, le giuste pause di riposo e un equilibrio interiore ti porteranno lontano!

Vergine

Quattro stelle. Se saprai muoverti in modo lento e concentrato, potrai raggiungere traguardi importanti. Ti converrebbe chiedere il consiglio di una persona fidata, se sarà necessario. Le soddisfazioni sono dietro l’angolo.

Bilancia

Cinque stelle. Sarà una giornata molto promettente. Nelle prossime ore potrai fare passi da gigante! Dovresti ritagliare dello spazio al riposo, a delle attività più rilassanti, in modo tale da ricaricare le tue batterie.

Scorpione

Tre stelle. Dovrai munirti di pazienza e buonsenso, perché potresti incappare in alcune circostanze che pretenderanno strategia e attenzione. Dovresti provare a essere meno ostinato e cambiare idea, quando necessario. Avrai buone intuizioni.

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di martedì avrai una bella razione di energia e ti servirà, perché potresti imbatterti in alcuni contrattempi tanto inaspettati quanto spiazzanti. Preparati!

Capricorno

Quattro stelle. Finalmente potrai superare alcune difficoltà che ti sei trascinato finora. Alleggerito di questi pesi, potrai fermarti e pianificare il tuo futuro, da qui ai prossimi mesi. Tieniti pronto a cogliere ogni risorsa che potrebbe tornarti utile!

Acquario

Due stelle. Sentirai un bisogno profondo di allontanarti da tutto e tutti per riflettere un po’, per capire che direzione ha preso la tua vita. Farai bene ad accogliere questa necessità, ma senza esagerare. Molto presto dovrai tornare in pista!

Pesci

Tre stelle. Dovrai cercare di mantenere la calma, anche se l’agitazione sarà tanta! Dovresti evitare scelte affrettate e poco ponderate, anche se ti troverai di fronte a un imprevisto da risolvere, altrimenti rischierai di peggiorare la situazione.