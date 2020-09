Ricetta gnocchi viola: ingredienti, preparazione e consigli

Gli gnocchi sono una vera passione e uno dei piatti italiani più amati. Ma se volete sorprendere i vostri ospiti con un gusto e una presentazione originale, provate gli gnocchi viola. L’effetto finale è davvero sorprendente, soprattutto abbinando gli gnocchi di patate viola ad un condimento in contrasto cromatico.

Gnocchi viola – Ingredienti

Ingredienti per gli gnocchi:

Patate viola 1 kg

Farina 00 300 g

Uova 1

Sale fino q.b.

Per la salsa al Groviera:

Panna fresca liquida 500 ml

Groviera 200 g

Noce moscata q.b.

Pepe bianco q.b.

Sale fino q.b.

Gnocchi viola – Preparazione

Per preparare gli gnocchi viola, prendete le patate viola, lavatele accuratamente e lessatele in acqua bollente salata a piacere: ci vorranno circa 30-40 minuti. Una volta cotte, scolatele e sbucciatele ancora calde.

Passatele al passaverdure e fate cadere la polpa in una ciotola, dove potete unire anche la farina setacciata, l’uovo e un pizzico di sale. Impastate il tutto con le mani direttamente nella ciotola, fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.

Con l’impasto ottenuto formate dei filoncini che dovrete tagliare a bocconcini. Passate gli gnocchi ottenuti sui rebbi di una forchetta o sull’apposito rigagnocchi per creare la caratteristica rigatura.

A mano a mano che li preparate, disponeteli su un vassoio leggermente infarinato. Copriteli con un canovaccio pulito e manteneteli in un luogo fresco per almeno 15 minuti.

Intanto dedicatevi alla crema alla Groviera: grattugiate il formaggio, mentre in un tegame versate la panna e fatela scaldare. Prima che raggiunga il bollore, aggiungete il Groviera grattugiato. Mescolate bene per farlo sciogliere, poi aggiustate di sale, pepe e grattugiate la noce moscata per aromatizzare.

Mentre la crema si addensa a fuoco lento, fate cuocere gli gnocchi in un tegame capiente: basteranno pochi istanti e gli gnocchi saranno pronti quando verranno a galla. Quindi scolateli con una schiumarola e conditeli con la crema di Groviera.

Gnocchi viola – Consigli utili

Potete conservare gli gnocchi viola per 1 giorno in frigorifero coperti con pellicola trasparente. Da crudi potete conservarli in frigorifero per 12-24 ore coperti, su un vassoio infarinato e coperti con un panno pulito. Potete condire gli gnocchi viola anche con una crema al Parmigiano oppure allo zafferano.