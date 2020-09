Adua Del Vesco trova il coraggio | Confronto notturno con Morra al GF Vip

Adua Del Vesco trova il coraggio di avere un confronto diretto ma soprattutto tranquillo con Massimiliano Morra dopo la puntata di ieri sera del GF Vip. La ex coppia infatti, non ha mai avuto un vero e proprio confronto faccia a faccia e durante la puntata di ieri Alfonso Signorini ha lanciato e scatenato la bomba-

L’attrice ha così affermato di aver sofferto tantissimo a causa di Massimiliano e che, durante la sua malattia avrebbe voluto ricevere almeno un suo messaggio. D’altro canto, Morra ha spiegato di aver sbagliato, ammettendo le sue colpe ma soprattutto chiedendo ufficialmente scusa. Una volta appianata la discussione, dopo la diretta di ieri sera, entrambi hanno deciso di avere un faccia a faccia nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Quali sono state le loro parole?

Adua Del Vesco trova il coraggio

Seduti sui divanetti in giardino al termine della diretta condotta da Alfonso Signorini, entrambi hanno deciso finalmente di avere un confronto pulito ma soprattutto calmo e pacifico. Adua Del Vesco infatti, ha spiegato che: “Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema. Io mi stavo mettendo nei guai a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. Ma poi hai visto com’è finita la cosa? C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato bei momenti. A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire”.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra – giornal.it

Adua ha così confessato un momento molto particolare all’interno della sua vita di cui, ha fatto parte anche lo stesso Massimiliano. L’attrice ha così spiegato:“Io non volevo vivere più, poi sono scappata di notte. Ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio! Vorrei giustizia ma non posso prendermi il peso di tutti. Non potevamo dire l’età. Non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza. Quando sono andata a Milano è cambiato tutto”.

Parole pensati per il passato dell’attrice

Del Vesco dopo la puntata di ieri si è sentita finalmente pronta a confessare tutto quello che ha passato negli ultimi anni. Adua ha così confessato tutto, ammettendo: “Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. […] Io se fossi rimasta avrei fatto la sua fine. Tu non sai cosa ho passato?! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio”.

Il discorso è poi terminato chiudendo il tutto con: “Tanto sappiamo chi è l’artefice di tutto questo schifo. Ma tanto poi il karma… Siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male. Eravamo infelici, tristi depressi, ma come facevamo a stare lì? Io comunque mi sogno anche Teo (Teodosio Losito, sceneggiatore suicida) con la lupetto e poi l’altro che mi abbracciava con il suo sorriso e mi pugnalava nella schiena. Dici che lui è Lucifero? Lo sappiamo. Ma tu preghi? Ti consiglio, prega, fidati che serve. E l’altro? Lui mi ha rovinato la vita, mi ha dato tanto però mi ha rovinata. […] Dicevano anche che mi drogavo”.