Alice Azzariti è Valentina – Chi è – Imma Tataranni

Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri nella fiction Imma Tataranni: chi è il suo personaggio? Di soli 16 anni e ribelle, è la figlia della protagonista. Da piccola era una bambina buona e molto legata alla madre, poi crescendo ha iniziato a manifestare un carattere più che ribelle.

Valentina finirà presto nei guai, fin dalla premiere dello show. La madre cercherà di proteggerla da un possibile assassino, ma finirà solo per aumentare le distanze fra loro. La situazione peggiorerà quando la ragazza inizierà a provare delle emozioni speciali per un coetaneo.

Alice Azzariti è Valentina – La scheda

Alice Azzariti è Valentina, una ragazza che ama sfidare la madre non appena possibile. Da bambina era una vera e propria mammona e crescendo ha sviluppato una forte ostinazione nei confronti della madre. Valentina è alla ricerca di un suo posto nel mondo e Imma è una donna troppo ingombrante. Sembra che tutto ciò che fa sia sempre corretto e la figlia fatica a confrontarsi con un modello come il suo. Anche se in realtà la donna ha un solo pallino: proteggere la figlia da ogni tipodi pericolo. La ragazza invece vorrebbe sentirsi libera e fare anche degli errori per poter crescere.

Di sbagli poi ne commetterà tanti, a partire dalla scelta delle sue amicizie. Frequenta il liceo, ma strada facendo scoprirà un grande amore per la cucina che la spingerà a credere che l’Istituto Alberghiero sia più nelle sue corde. Arriverà anche ad innamorarsi, ma anche in questo caso non farà altro che andare incontro ad un’altra tremenda delusione. Alice Azzariti è Valentina, una ragazza che cerca ancora di capire la sua identità e che vorrebbe poter gestire la sua vita da sola, senza interferenze di alcun tipo.