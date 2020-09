Classifica e oroscopo di mercoledì 23 settembre 2020: Sagittario seduttore, Bilancia invincibile

Ecco l’oroscopo di mercoledì 23 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. L’inizio settimana è passato in un soffio e siamo già a mercoledì. Quali saranno i segni più forti di questa giornata e chi, al contrario, dovrà superare molti ostacoli? La Luna entrerà nel segno del Sagittario e porterà più grazie e dolcezza. Il Sole in Bilancia rafforzerà il Cancro, la Bilancia e il Toro. I Gemelli e la Vergine avranno bisogno di una pausa. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì ritroverai una bella grinta e ti sarà necessaria per affrontare questa giornata. La Luna in aspetto favorevole migliorerà i rapporti con gli altri, i tuoi modi saranno più gentili. Per quel problema che ti affligge da tempo dovrai aspettare dicembre, ma lo risolverai!

Toro

Cinque stelle. In questa giornata ti meriti il podio, perché avrai una schiera di stelle pronte a sostenerti. Stai risalendo la china! È probabile che tu abbia già avviato un nuovo, importante progetto. In amore si prospetta un mercoledì ricco di emozioni. Stai per ricevere buone notizie.

Gemelli

Due stelle. Sarai letteralmente intrattabile. Quando sei nervoso, tu tendi a reagire di pancia oppure a provocare chi ti sta accanto. Nelle prossime 24 ore dovrai contare fino a dieci prima di parlare, soprattutto in famiglia. Se non lo farai, ti ritroverai nel bel mezzo di un polverone.

Cancro

Cinque stelle. Avrai energia in abbondanza. Non farti spaventare dai problemi di lavoro che ancora ti affliggono, perché saranno passeggeri. O forse sono arrivati per farti capire che bisogna cambiare qualcosa. Ti piace davvero quello che fai? Le stelle ti invita a prenderti del tempo per rispondere a questa domanda.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì ti alzerai dal letto molto motivato e propositivo, come non accadeva da tempo. Avrai un cielo che favorirà specialmente la vita sentimentale, per cui dovresti approfittarne e conoscere gente, incontrare qualcuno. Cerca di mettere l’amore in primo piano.

Vergine

Due stelle. Sarà una giornata molto complicata. La Luna dissonnate ti procurerà stanchezza e nervosismo. Negli ultimi giorni hai accumulato tensione e stress. Se non farai attenzione, rischierai di riversarlo nei rapporti famigliari. Stringi i denti! Molto presto ritroverai la tua verve.

Bilancia

Cinque stelle. Si prospetta un giorno molto particolare, perché il Sole entrerà nel tuo segno. Sarai in piena forma e, dopo le difficoltà vissute nelle ultime settimane, ci voleva proprio! In amore potrai darti da fare per ritrovare il sorriso perso in agosto. Sul lavoro avrai la forza necessaria per metterti in gioco in qualcosa di più gratificante e sicuro.

Scorpione

Tre stelle. Dovrai usare estrema cautela, perché il tuo nervosismo potrebbe farti litigare con più di una persona. In realtà non ti mancherà la forza, ma potresti sentirti sotto pressione, a causa del lavoro e del denaro. Sii prudente e trattieni la voglia di provocare!

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì con la Luna nel segno e Marte in aspetto favorevole la giornata si prospetta davvero interessante. Potrai recuperare forza e lucidità mentale. Dovresti puntare sull’amore, perché il pianeta dell’azione ti renderà molto passionale e la Luna particolarmente empatico e affascinante.

Capricorno

Tre stelle. La tua ruota sta cominciando, lentamente, a girare. Il peggio, a quanto pare, è passato e d’ora in poi potrai buttarti a capofitto nei tuoi progetti. È tempo di prendere l’iniziativa, di concentrarsi su qualcosa di nuovo, che sia fattibile e ambizioso. Avrai tutte le carte in regole per realizzarlo!

Acquario

Due stelle. Avrai l’agitazione alle stelle! In questo momento dovresti provare a staccare la spina e concederti un po’ di riposo. Hai bisogno di ritrovare serenità. Tieni duro! Ormai sei alla girandola finale. I tuoi problemi cominceranno a poco a poco a sbrogliarsi, ma per il momento dovrai stringere ancora i denti.

Pesci

Tre stelle. Ti sentirai piuttosto frastornato, specialmente in amore. Molti Pesci stanno vivendo un rapporto conflittuale, forse per colpa di troppa gelosia. Queste stelle ti incoraggiano a fare chiarezza dentro il tuo cuore e provare a capire se il partner è al persona giusta per te.