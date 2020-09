Claudia Lafirenze Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

Tra i volti nuovi proposti da Maria De Filippi, Claudia Lafirenze è appena approdata a Uomini e Donne in questa nuova stagione cominciata da poche settimane. La dama si è già resa protagonista di un episodio che rimarrà nella storia, perché era coinvolto anche Armando Incarnato. Nelle scorse puntate, infatti, è accaduto qualcosa che ha messo alla prova il cavaliere campano.

Armando Incarnato ha notato immediatamente Claudia Lafirenze a Uomini e Donne. Già subito dopo la prima puntata, il cavaliere campano ha chiesto il numero di telefono della nuova dama pugliese, la quale glielo ha dato di buon grado. La stessa sera, Armando Incarnato ha invitato Claudia ad uscire. Tuttavia, la dama ha spiegato di avere già un impegno con delle nuove amiche e ha detto ad Armando che lo avrebbe aggiornato nell’arco della serata.

Claudia Lafirenze è una nuova dama di Uomini e Donne

Il cavaliere campano ha deciso aspettare con pazienza le esigenze della dama. Ma, nel bel mezzo della serata, è accaduto qualcosa di imprevisto. Infatti, Armando Incarnato ha ricevuto una chiamata dal numero di Claudia Lafirenze che doveva essere partita senza che la dama se ne accorgesse. Il cavaliere ha deciso di rimanere in ascolto delle voci che sentiva e ha udito qualcosa che non gli è piaciuto affatto.

Armando, infatti, ha sentito Claudia chiacchierare con le amiche e dire che preferiva rimanere in loro compagnia, piuttosto che uscire con lui. Il cavaliere ha registrato le parole della dama e ha informato la redazione di Uomini e Donne, poi ha raccontato tutto in studio. Naturalmente, è nata una violenta discussione a Uomini e Donne in cui Claudia Lafirenze di è difesa, dicendo di non aver gradito fin dal principio il comportamento di Armando Incarnato.

La violenta discussione con Armando Incarnato

Il cavaliere sarebbe stato fin dal principio troppo assillante e ha perfino rimproverato la dama per avere ballato con altri cavalieri, oltre che con lui. Per questo Claudia non è voluta uscire subito con Armando, perché ha capito subito che c’era qualcosa che non le piaceva. Naturalmente, Armando Incarnato si è lamentato del comportamento di Claudia e i due hanno chiuso immediatamente la loro conoscenza mai iniziata.

Ma cosa sappiamo di Claudia Lafirenze prima del suo arrivo a Uomini e Donne? Claudia è un’ex Miss di trentasei anni, originaria di Bari. Claudia è mamma di un ragazzo di diciassette anni e di un bimbo di tre e ha lasciato da poco il suo lavoro di segretaria nell’azienda di famiglia. Dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne si apprende che Claudia è molto timida, ma solo all’inizio. Ha molti amici maschi che si confidano con lei e si dichiara una “paladina della giustizia”. Troverà l’amore a Uomini e Donne?