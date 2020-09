Valentina Dartavilla Lupi Uomini e Donne | Chi è | Vita Privata | Curiosità

Valentina Dartavilla Lupi è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne appena arrivata al talk show. La nuova stagione del programma di Maria De Filippi, infatti, ha portato in studio volti nuovi desiderosi di trovare l’amore a Uomini e Donne. Valentina, in particolare, si è già resa protagonista, suo malgrado, di un episodio che ha molto infastidito Maria De Filippi.

La dama, infatti, è uscita con un nuovo cavaliere, Nicola Mazzitelli, un imprenditore vicentino, il quale non ha avuto troppi riguardi nei suoi confronti. O meglio, ha rivelato alcuni dettagli del loro incontro che avrebbe fatto bene a tenere per sé. Nicola, infatti, ha raccontato a Roberta Di Padua, l’altra dama con cui è uscito, di aver rifiutato la proposta di Valentina di passare la notte insieme, disgustato dal comportamento della dama.

Valentina Dartavilla Lupi è una nuova dama di Uomini e Donne

Nicola si sarebbe vantato di aver rifiutato le avance di Valentina, gettando, però, la dama in ombra e etichettandola, in un certo senso, come una facile. Maria De Filippi non ha gradito quanto ha fatto il cavaliere, che avrebbe dovuto tenere per sé certi dettagli e ha difeso Valentina. Valentina Dartavilla Lupi si è trovata subito in difficoltà a Uomini e Donne, ma ha reagito, ringraziando la padrona di casa per il suo supporto.

La dama ha raccontato di aver provato subito qualcosa per Nicola che credeva ricambiasse, per questo si è fatta avanti. Ma, in realtà, il cavaliere aveva nascosto alla dama di preferire un’altra a lei, cioè Roberta Di Padua. Alla fine Valentina ha deciso di mettere fine alla conoscenza con Nicola, molto delusa e turbata per quanto accaduto.

Le prime discussioni per Valentina, difesa da Maria De Filippi

Ma cosa sappiamo della vita privata di Valentina Dartavilla Lupi prima di approdare a Uomini e Donne? La dama fa l’estetista e ha trentaquattro anni. Come rivelato dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne, Valentina vive da sola a Bologna, dove gestisce un centro estetico. Valentina è attratta dagli uomini più maturi di lei, nei quali cerca la stabilità. La sua ultima storia con un cinquantenne è finita oltre quattro mesi fa, perchè lui non era pronto per un impegno più serio, come la convivenza.

Valentina si è definita una festaiola schietta e determinata che ama uscire tutte le sere e conoscere sempre persone nuove, motivo per cui, probabilmente, non ha avuto remore a farsi subito avanti con Nicola. Naturalmente però, Valentina sogna un grande amore, col quale, magari, allargare la famiglia, al momento composta da lei e il suo cane.