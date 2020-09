DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 22 Settembre 2020

L’unione tra il trono classico e over sembra regalare a Maria De Filippi tantissimi colpi di scena a Uomini e Donne. Mentre Gemma Galgani sembra sempre più presa tra la conoscenza con Paolo e il nuovo cavaliere, Armando Incarnato sembra aver puntato una corteggiatrice di Gianluca: Lucrezia.

Il cavaliere del parterre maschile infatti, non si aspettava di poter trovare un certo interesse nei confronti di una corteggiatrice ma interpellato da Maria De Filippi, Armando confessa di essersi scambiato tantissimi sguardi inaspettati ma soprattutto ricambiati. Un vero e proprio colpo di scena nei confronti del tronista che, non si aspettava di vedere una sua corteggiatrice fare gli occhi dolci a un “over”. Cosa succederà nella puntata di oggi?

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

Durante la puntata di oggi infatti, vedremo un nuovo scontro tra Armando Incarnato e Gianluca che, non sembra aver gradito più di tanto la scelta di Lucrezia. La corteggiatrice ieri ha deciso di ballare con Armando mettendo da parte il tronista che, ha deciso di lanciarle un vero e proprio ultimatum. Quale sarà la scelta di Lucrezia? Sceglierà di rimanere per Gianluca oppure deciderà di passare al trono over?

Per sapere come andrà a finire ma soprattutto per seguire la puntata, vi basterà utilizzare il link qui sotto così da poterla vedere in modo facile ma soprattutto sicuro!