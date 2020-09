F1 Passion | Quanto guadagnano i piloti di F1? Ecco la classifica

I piloti di Formula 1 sono tra gli sportivi più pagati al mondo, con stipendi da capogiro e cifre anche difficili da immaginare. Ma non tutti. A ben guardare difatti, sono pochi i piloti che possono vantare un conto in banca da favola, generato dai propri guadagni. Per gli altri gli stipendi sono davvero più bassi, fino a arrivare alle scuderie di terza fascia che garantiscono salari per i quali, forse, non varrebbe neanche la pena di rischiare la vita. Se non ci fosse la passione…

A guidare la classifica del Paperon de Paperoni della Formula 1 non poteva che essere Lewis Hamilton, che con 45 milioni di euro versati nel 2020 dalla Marcedes è il pilota più ricco del Circus. Una macchina da soldi, che deve la sua ricchezza anche a una continua presenza sui social e alle varie collaborazioni con gli sponsor che lo vogliono fortemente come testimonial.

Secondo in classifica nella scuderia più esclusiva della Formula 1 è il pilota della Ferrari Sebastian Vettel. A dire il vero i 40 milioni di euro che l’ex enfant prodige tedesco percepirà da Maranello, sembrano giustificati più dal suo curriculum che dalle prestazioni dell’ultimo periodo. Ma sarebbe davvero ingeneroso non dividere “il merito” della sua attuale classifica con la sua vettura. Riuscirà il Vettel a confermare il suo stipendio anche nella prossima stagione, alla guida della Aston Martin (attualmente Racing Point) lasciata libera dal pilta messicano Sergio Perez?

Sul gradino più basso del podio dei piloti più pagati della Formula 1 c’è l’australiano Daniel Ricciardo, accreditato da uno stipendio di 24 milioni di euro che la Renault dovrà pagargli nella stagione 2020. Tanti soldi, che diventeranno 10 milioni (circa il 60% in meno) il prossimo anno, quando Ricciardo andrà a sostituire lo spagnolo Sainz, passato in Scuderia Ferrari, alla McLaren. Del resto la casa automobilistica inglese non ha mai nascosto di essere in piena crisi dopo il Covid-19, periodo nero che è costata il posto di lavoro a ben 1200 dei suoi operai e l’addio di Claire Williams.

Primo ai piedi del podio il pilota olandese ma belga di nascita Max Verstappen che incasserà nel 2020 ben 1,25 milioni di euro al mese (per un totale di 15.000.000 di euro l’anno) dalla Red Bull. Nella stagione fin qui disputata, Verstappen tolti i tre ritiri, è sempre arrivato sul podio, collezionando 1 vittoria, 3 secondi posti e 2 piazzamenti sul gradino più basso del podio.

Fuori dal club della doppia cifra e a chiudere la prima cinquina dei piloti più pagati della Formula 1, c’è il predestinato Charles Leclerc. Il pilota monegasco, prima guida in pectore della casa di Maranello in attesa dell’arrivo di Sainz, è entrato nel cuore dei tifosi della Rossa, che aspettano da lungo tempo un pilota che ricalchi le orme del grande Schumacher.

In sesta posizione il finlandese Bottas della Mercedes che guadagna 7 milioni a stagione. Una cifra buona ma esigua rispetto ai 45 del compagno.

Settimo nella classifica dei piloti più pagati della Formula 1, Esteban Ocon, seconda guida Renault, che dalla casa francese riceve un compenso annuo di 4 milioni di euro. Il pilota francese, mai salito sul podio nel corso dei suoi 5 Mondiali in Formula 1, potrebbe soprendere tutti nel corso di questa stagione.

In ottava posizione tra piloti più pagati del Circus della Formula 1, il pilota (ancora per poco) della Racing Ponit Sergio Perez. Scalzato dall’arrivo nella stagione 2021 di Sebastian Vettel, il pilota messicano sembra molto vicino ad avere un volante dalla scuderia Red Bull, un top team che gli assicurerebbe ben più dei 3.5 milioni di euro annui che percepisce ora da Racing Point.

In nona posizione nella classifica dei piloti più pagati del circus c’è lo spagnolo, figlio d’arte, di casa McLaren Carlos Sainz. Il prossimo anno, al volante della seconda vettura della scuderia di Maranello, andrà a caccia di ben altri soldi, rispetto ai 2.5 milioni che ha ogni anno dalla casa inglese.

Alla sua seconda e migliore stagione in Formula 1 con il Team Mclaren, Lando Norris riceve dalla scuderia britannica, che non fa preferenze tra i suoi piloti, 2.5 milioni di euro a stagione. Se riuscirà a confermare i risultati di questa prima parte di stagione, sarà dura per Ricciardo guadagnarsi il ruolo di prima guida nel 2021.

Ben 2.5 milioni di euro l’anno per Kimi Raikkonen. L’ultimo pilota campione del mondo di casa Ferrari, accasatosi con il team Alfa Romeo, quest’anno pare essersi abituato alle retrovie e difficilmente riuscirà a replicare i 43 punti dello scorso anno.

Molto differente rispetto al suo attuale compagno di squadra, Max Verstappen, lo stipendio che il pilota tailandese Alexander Albon riceve dalla Red Bull. Sono 2 i milioni di euro a stagione che probabilmente dovranno essere ritoccata se Albon, già salito sul gradino più basso del podio (nel GP di Toscana) in questa stagione, dovesse confermare i suoi progressi.

Reduce dalla sua peggior stagione con il team Haas, Romain Grosjean sta vivendo un momento molto complicato della sua carriera in Formula 1. Al momento percepisce 1,5 milioni di euro l’anno dalla Haas, che pare però intenzionata a sostituirlo il prossimo anno con il pilota Nico Hulkenberg. Sempre se il team ci sarà al via nel campionato di Formula 1 2021.

Stesso stipendio da 1,5 milioni annui di Grosjean anche per il pilota danese Kevin Magnussen, che vive come il suo collega le difficolta della scuderia. Una decima posizione come miglior piazzamento (finora) per lui con l’unico punto conquistato in Ungheria, a fronte di 5 ritiri. Annata davvero dura.

Strano il caso del canadese Lance Stroll al volante della Racing Point, come seconda guida. Mentre il compagno messicano guadagna 3.5 milioni di euro l’anno, Stroll, che è anche riuscito ad arrivare terzo al Gran Premio d’Italia in questa stagione, prende dalla Racing Point 1 milione di Euro l’anno. Dove è la stranezza? La Racing Point è di suo papà Lawrence Stroll. Un po’ tirchio.

Un milione di euro l’anno è lo stipendio che Nicholas Latifi riceve dalla Williams, di cui è stato nella scorsa stagione terzo pilota. Non una grande stagione la sua, anche per colpa della vettura poco competitiva che ha a disposizione.

Poco costo ma tantissima sostanza per il pilota francese Pierre Gasly, che l’Alpha Tauri paga 1 milione di euro l’anno. Meno costante dello scorso anno (la stagione del valzer tra Red Bull e Toro Rosso), Gasly quest’anno ha migliorato la sua miglior prestazione in Formula 1 vincendo il Gran Premio d’Italia, uno dei più rocamboleschi e combattuti di questa stagione.

Fuori da club dei milionari, il pilota italiano Antonio Giovinazzi, che fa a sportellate con la sua Alfa Romeo per 400.000 euro l’anno. Poco fortunato in questa stagione, dovrà cercare di confermare o migliorare la nona posizione del gran Premio d’Austria, gara d’esordio di questo campionato di Formula 1 .

“Solo” 250.000 euro a stagione per il pilota russo, ex collaudatore Ferrari Daniil Kvyat, al volante della Alpha Tauri. Capace di due podi in carriera il pilota russo vanta un settimo posto nel campionato di Formula 1 2015, alla guida della Red Bull.

Il pilota meno pagato della Formula 1 è il giovane, promettente, ammirato e integerrimo George Russell, cui la Williams bonifica 200.000 euro l’anno. Riuscirà il pilota inglese a conquistare almeno un punto nel corso di questa stagione?