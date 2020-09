Lammers ufficiale all’Atalanta – Colpo in entrata chiuso per l’Atalanta di Gasperini che si regala un giocatore giovane e di prospettiva per l’attacco, pronto a dare il cambio a Zapata e Muriel costituendo una valida alternativa per la zona offensiva considerate le molte competizioni alle quali parteciperà la Dea nella prossima stagione: Sam Lammers del Psv.

Questo il comunicato dell’Atalanta che hannunciato ufficialmente il suo acquisto: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven“.L’accordo con il club olandese per il suo trasferimento è stato trovato sulla base di 9 milioni di euro più bonus.

“Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV, con cui completa il suo percorso di crescita”. In carriera, tra Primavera e varie selezioni dell’Under del Psv, ha totalizzato 178 presenze, 75 gol e 31 assist. Con le selezioni della nazionale olandese, invece, 30 presenze e 14 gol.