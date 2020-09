Chi sono i segni zodiacali più sporchi? La classifica ti sorprenderà

Il disordine è un fattore sempre più diffuso nel mondo caotico moderno, e può sfociare nella poca cura della propria persona come il risultare poco puliti ed ordinati. Alcuni segni zodiacali presentano peculiarità che sono riconducibili a tali tratti, scopriamo quali sono.

Toro

Si può dire che i nati sotto il segno del Toro hanno una concezione dell’ordine molto personale e non convenzionale: il carattere fortemente accentrativo e figlio di una sicurezza radicata li fanno apparire con disordinati fino al punto da apparire leggermente trasandati.

Scorpione

Personalità complessa ed enigmatica per lo Scorpione “tipico” che generalmente fa colpo sugli altri segni per il modo di approcciarsi, di sicuro non per l’ordine, fattore non considerato di elevata priorità: per lo Scorpione la vita è troppo breve per occuparsi dell’ordine.

Leone

Decisamente egocentrico, anche se tende a nasconderlo, il Leone non ha paura di mostrarsi poco curato e caratteristico nel proprio disordine personale, anche a costo di apparire un po’ trasandato, i nati sotto questo segno amano la socialità e mettono in secondo piano la cura di se stessi.

Sagittario

Probabilmente il segno più “disordinato” e trasandato risulta essere proprio il Sagittario anche se non è totalmente vero per chi conosce a fondo questa tipologia di persone: è la stessa personalità dei nati sotto questo segno che denotano qualsivoglia forma di fronzoli e inutili orpelli preferendo la sostanza. Insomma, niente ristorante gourmet ma una sana ed economica trattoria, non ama la formalità ma la praticità assoluta, anche a costo di apparire eccessivo in tal senso.