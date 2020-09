F1 News | Domenicali pronto a diventare il nuovo CEO della Formula 1 al posto di Chase Carey

La presenza di Stefano Domenicali negli ultimi due GP italiani, sia al paddock di Monza che a quello del Mugello, era stato percepito dai più come un indizio che nelle ultime ore sembra aver trovato conferma sul suo ritorno in Formula 1. Un ritorno dalla porta principale e per salire sul gradino più alto delle gerarchie del Mondiale: secondo RaceFans, infatti, l’ex team principal della Ferrari sta per lasciare Lamborghini e prendere il posto di Chase Carey come CEO della Formula 1.