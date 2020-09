Facundo doppia eliminazione per lui | Lo sfogo fuori Uomini e Donne

Molto particolare il ragazzo Facundo Salvador La Bella, corteggiatore del dating show Uomini e Donne. Venuto qui in Italia da un anno si è voluto mettere in gioco in uno dei programmi più famosi che però, non è durato così tanto come si sarebbe aspettato.

Infatti, fin dalle prime puntate si sarebbe notato un certo tipo di astio tra il corteggiatore e Jessica, che proprio non riesce a digerire. I due si sono scontrati più volte, ma questa volta è stata quella decisiva, tant’è che è stato eliminato da tutte e due le troniste arrivando a sfogarsi su Instagram.

Facundo doppia eliminazione per lui

La puntata di ieri andata in onda è stata l’ultima per il corteggiatore. Nonostante Jessica avesse ribadito più volte di non volerlo frequentare e che quindi per lei sarebbe potuto andare via subito, Facundo è sempre rimasto per corteggiare la piccola Sophie. Già prima Jessica e lui sono arrivati a scontrarsi, proprio per il modo sbagliato che hanno avuto nel loro approccio. Dal suo canto la tronista proprio non riesce a sopportarlo così da trattarlo anche in maniera discutibile.

Ma nella puntata c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poiché Facundo ha chiesto di poter ballare con la tatuatrice in modo da potersi confrontare con lei e rispondere a tono alle sue dure accuse. Dopo questo però si è creata una vera e propria discussione, in cui Sophie dopo aver sentito le versioni dei due, decide di eliminarlo affermando di non avere bisogno di un ragazzo del genere accanto.

Lo sfogo fuori Uomini e Donne

Dopo averlo eliminato definitivamente però, il tentatore proprio non accetta di non poter più corteggiare Sophie tant’è che si è trovata la stessa Maria De Filippi a doverlo quasi cacciare. In tutta questa storia Facundo ha sentito il bisogno di sfogarsi e chiarire il perché di certi atteggiamenti infatti, pubblica sul suo profilo Instagram vari storie in cui spiega il suo punto di vista.

Afferma: ”Purtroppo mi sono ritrovato con questo atteggiamento di quella ragazza. Ovviamente persone del genere si possono trovare in Argentina, negli Stati Uniti, in Italia. Ma io ho dato la mia riposta perché secondo me dobbiamo sempre rispondere in maniera rispettosa. Che tu sia uomo o donna, devi affermarti come persona. Se hai una filosofia di vita, falla conoscere al mondo. Le persone parleranno comunque, se fai la cosa giusta o sbagliata che sia. L’importante è che ami la tua vita e fai cose giuste con la gente.” Prosegue poi parlando in particolare di Jessica: ”Sono orgoglioso della risposta che ho dato a quel tipo di persona. Sii sempre rispettoso, ma sii fermo con la tua filosofia e questo ti renderà prezioso”.